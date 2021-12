Un joaillier irlandais qui a rejoint Made in Chelsea

À la fin de Made in Chelsea la semaine dernière, on nous a annoncé qu’il y aurait quelqu’un de nouveau qui rejoindrait le casting cette semaine – et cette personne est Cillian Hilliard. Paris a dit qu’elle sortait avec quelqu’un du nom de Cillian et qu’il allait les rejoindre, et il semble en fait que le couple aurait pu s’entendre.

Alors, avant qu’il ne rejoigne la série, voici tout ce que nous savons sur le débutant de Made in Chelsea, Cillian. Préparez-vous : il est tout aussi chic que vous vous attendriez à ce qu’un membre de la distribution MIC soit.

Le nouveau membre de la distribution Made in Chelsea Cillian est irlandais et travaille comme joaillier

Cillian est né à Dublin, mais selon l’Irish Examiner, il a déménagé à Londres pendant le verrouillage. « J’ai déménagé à Londres il y a environ un an, en novembre 2020 », a-t-il déclaré à la publication. «C’était un peu surréaliste parce que lorsque j’ai déménagé, tout était totalement verrouillé. C’était comme si je n’avais même pas bougé parce que je ne voyais absolument rien de London City.

Il poursuit en disant qu’il a toujours été un grand fan de la série et qu’il a commencé à tourner pour y jouer lui-même en octobre de cette année. « C’était quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant », a-t-il déclaré. « Je n’étais pas du tout habitué à un plateau de tournage, mais c’était très amusant. C’est assez éprouvant pour les nerfs pendant les cinq premières minutes, puis après c’est assez facile, il suffit de discuter. Il n’y a pas de script à suivre donc c’est beaucoup plus facile que si vous me demandiez de jouer, ce qui serait un peu catastrophique. C’est ma toute première incursion dans la télévision et ce fut une expérience formidable à vivre.

Cillian travaille dans la banque d’investissement et le capital-risque, et est répertorié en tant que directeur d’investissement chez Kennet Partners, couvrant le Royaume-Uni et l’Europe. Il possède également sa propre entreprise de bijoux, appelée Dana Project. La société est basée en Irlande et fabrique des bijoux de qualité qui sont ensuite expédiés dans le monde entier.

Il sort avec Paris Smith, co-vedette de Made in Chelsea

Dans un teaser pour le dernier épisode de Made in Chelsea, Paris Smith dit qu’elle sort avec Cillian, avant de le présenter à d’autres camarades de casting. Et si Instagram est quelque chose à faire, le couple est toujours une chose. Il a posté une jolie photo d’eux ensemble, sous-titrée: « Regardez vos héros ».

Parlant de sa relation et de son déménagement à Londres, il a déclaré dans une interview : « Je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai rencontré Paris, ce qui a été incroyable. » Il a dit qu’il avait offert à Paris certains des bijoux de luxe que fabrique sa société, donc ce doit vraiment être la vraie affaire.

Avant de rejoindre Made in Chelsea, Cillian est allé à l’université de Dublin

Selon LinkedIn, Cillian a étudié à l’University College Dublin entre 2010 et 2014. Il est parti avec un First Class Honours en économie et finance.

Cillian compte 1 300 abonnés sur Instagram

À l’heure actuelle, Cillian compte 1 300 abonnés sur Instagram, ce qui augmentera probablement s’il devient un habitué de Made in Chelsea. Il publie principalement des photos de lui dans les bars et restaurants chics de Londres (typique) ainsi que quelques messages sur son entreprise. Son manche est @cilliard.

