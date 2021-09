Un joli JRPG par Final Fantasy Devs

Illustration : Chers villageois

Astria Ascending est un JRPG au tour par tour avec un gameplay qui rend hommage à Bravely Default et Octopath Traveler. J’ai apprécié le combat dans ces deux titres, mais le style artistique coloré d’Astria Ascending ressemblait à une mise à niveau de la palette de couleurs sombres de ces jeux. Cela donne également une tournure intéressante à la formule de l’histoire «les aventuriers courageux-sauvent le monde», bien que je ne sois pas entièrement convaincu que l’exécution atterrit.

Astria a été créé par le développeur canadien-français Artisan Studios, mais certains des développeurs derrière le jeu sont des vétérans de la série Final Fantasy, NieR:Automata et Bravely Default. Le jeu comprend également des voix off en japonais et en anglais. Donc, même si le jeu ne vient pas du Japon, il ressemble à un JRPG en termes d’esthétique. Astria promet une campagne de 50 heures, huit personnages robustes et un récit plus mature que les autres jeux du genre.

Les influences de Final Fantasy se prolongent dans le style d’art fantastique. Astria possède certaines des conceptions de personnages les plus distinctes et les plus accrocheuses que j’ai vues dans un jeu de rôle occidental. Tous les arrière-plans de ses environnements bidimensionnels sont peints à la main avec amour. Parfois, je retournais dans d’anciens endroits pour faire du tourisme. Et, d’une manière ou d’une autre, je trouve à chaque fois un nouveau détail fascinant en arrière-plan. Si vous me demandiez de décrire l’art d’Astria en un mot, je vous dirais que le jeu est un « livre de contes ».

Et peut-être que ce style esthétique est destiné à adoucir la façon dont son intrigue sérieuse atterrit. La tournure est révélée au tout début du jeu : les héros d’Astria sont en train de mourir. Littéralement. Après avoir obtenu des pouvoirs spéciaux en tant que l’un des “demi-dieux” du continent, le héros mourra dans trois courtes années. Au début de l’histoire, tous nos héros n’ont plus que trois mois à vivre. Et malgré les blagues sur leur destin imminent, tous ne le prennent pas bien.

La plupart des héros de JRPG peuvent avoir leurs désaccords, mais ils doivent finalement rester courtois les uns envers les autres s’ils veulent survivre à un voyage périlleux. Ce n’est pas le cas dans l’Astrie Ascendante. Les membres du parti sont constamment en désaccord. Au lieu de la camaraderie, l’ambiance générale de la fête est remplie d’impatience, de jalousie et de préjugés. Chaque fois que je démarrais une cinématique, je me préparais à ce que les héros commencent à s’attaquer verbalement. La solidarité a-t-elle de l’importance lorsque leurs destins maudits sont inévitables ? D’après ce que j’ai vu de la première mi-temps, les demi-dieux ne le pensent pas. J’espère qu’ils régleront leur problème en seconde période, mais l’aventure est assez atroce en attendant.

Dans le cadre d’Astria, la paix mondiale a été réalisée parce que chaque nation a envoyé un de ses habitants pour devenir un demi-dieu condamné. Ils utilisent également des fruits régulateurs des émotions appelés harmelon, censés maintenir la coexistence entre les races. L’intrigue centrale demande également au joueur si la coexistence entre différents groupes de personnes en vaut la peine si elle a un coût personnel élevé. C’est une question philosophique intéressante, mais elle ne m’a pas collé.

En termes pratiques, la coexistence entre différents groupes nécessite des sacrifices, mais ce n’est jamais une considération de vie ou de mort. Personne n’est obligé de prendre des médicaments pour ne plus avoir de préjugés envers des personnes différentes d’eux. Les histoires sont puissantes quand elles riment avec la vraie vie. Astria est tellement fantasque sur le concept de coexistence qu’il me perd sur la pertinence de ses thèmes.

Plus important encore, les tirs isolés constants et le racisme fantaisiste étaient inconfortables à vivre dans la pratique. Peut-être que le jeu a quelque chose de poignant à dire sur le racisme en seconde période, mais cela ne diminue pas à quel point je redoutais de passer à la prochaine cinématique.

Pour l’amertume des personnages les uns envers les autres, le combat en groupe se sent très, très bien. Astria Ascending s’inspire des JRPG tels que Octopath Traveler et Bravely Default en ce sens que vous pouvez stocker des tours à utiliser plus tard. Normalement, dans un JRPG, le joueur doit considérer très attentivement la composition de son équipe, car les faiblesses élémentaires jouent un grand rôle dans les résultats de la bataille. Bien que ces mécanismes existent en Astria, cela semble moins punitif lorsque j’implique les “mauvais” personnages dans une bataille. La possibilité de stocker les tours d’un personnage pour les transmettre à un autre permet d’atténuer une partie de la pression liée à la coordination d’un groupe optimal pour différents combats.

Cependant, les batailles semblent également chaotiques car le jeu n’a pas d’indicateur de tour. Bien qu’Astria ait un mécanisme de vitesse présent dans de nombreux JRPG, il était difficile pour moi de m’engager quand je ne me souviens pas qui a besoin de cette bosse. Le manque de transparence des virages rend également très difficile la planification et la coordination de mes attaques.

Malgré des fonctionnalités de qualité de vie efficaces comme la possibilité de se téléporter sur la carte, la signalisation dans ce jeu est assez atroce. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver le prochain emplacement de quête majeure. Parfois, le jeu est assez agréable pour vous dire où aller ensuite, mais pas comment y arriver. J’ai souvent rejoué des cinématiques pour comprendre comment faire avancer l’intrigue, et j’aurais aimé avoir un journal de quête détaillé à la place. On a presque l’impression qu’Astria Ascending a l’intention de vous permettre de vous perdre dans ses paysages inspirants. Ce qui est bien, mais je veux avoir le choix de prioriser la campagne principale.

Le jeu a son charme indépendant et sa sincérité. Il est facile pour moi de pardonner les erreurs narratives et mécaniques du jeu alors qu’Astria Ascending s’attaque si fort aux détails artistiques et aux traditions. Même les classes d’emploi des personnages sont attribuées à des signes du zodiaque spécifiques. Bien que je n’aime pas nécessairement tous les personnages en tant que personnes, c’est un exploit impressionnant que chacun d’eux se sente si distinct. Je suis également beaucoup plus tolérant à l’idée de me sentir perdu dans le monde d’Astria lorsque je me sens obligé d’admirer les coups de pinceau colorés en cours de route. Astria n’est pas un jeu parfait, mais je n’en suis même pas fou.

Si vous avez aimé Octopath Traveler autant que moi, alors Astria Ascending est un choix évident pour votre backlog de jeux.