Un joueur critique Barcelone pour un traitement “injuste” alors que la sortie est confirmée

La star du milieu de terrain Ilaix Moriba a critiqué Barcelone après avoir quitté les géants espagnols pour rejoindre le RB Leipzig.

Le jeune de 18 ans a été emmené en Allemagne pour un montant initial de 13 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 19 millions de livres sterling si certaines conditions sont remplies. Il est un produit de la célèbre académie La Masia de Barcelone, qui a produit des légendes telles que Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi.

Cependant, des rumeurs d’une sortie du Camp Nou ont émergé plus tôt cette année en raison d’un différend contractuel. Moriba n’était pas disposé à signer une prolongation de contrat, ce qui a provoqué la colère des chefs de Barcelone.

Le président du club, Joan Laporta, a révélé la nouvelle en conférence de presse : “On ne veut pas de joueurs qui ne veulent pas renouveler, ça laisse un très mauvais goût.”

Moriba a ensuite été retiré de l’équipe senior et de l’équipe B, l’obligeant à s’entraîner seul. Le Blaugrana a insisté sur le fait qu’il ne serait pas joué à moins qu’il n’accepte un nouvel accord.

Le prodige né en Guinée s’est maintenant défendu, tout en condamnant son ancienne équipe.

“Les derniers mois ont été les plus durs de ma vie”, a déclaré Moriba (via Goal). “Nous [my family] avons reçu des messages abusifs mais nous avons pu nous en remettre pour être ici aujourd’hui.

« Je ne mérite pas ces messages. Ils [people at the club] avons dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous avons dû rester discrets à cause du respect que nous avons pour Barcelone. Les choses qu’ils ont dites dans la presse n’ont pas été justes.

Moriba a ensuite souhaité Ansu Fati bonne chance après avoir pris le célèbre maillot numéro dix de Messi.

« Je me suis amélioré à Barcelone avec le soutien des fans, mais au cours des derniers mois, ils n’ont pas su comment se comporter », a-t-il ajouté. «Je ne vais pas juger toute la base de fans sur la base de ces quelques personnes.

“J’aurai toujours Barcelone dans mon cœur, ça a été quelques mois compliqués, mais c’est passé et je souhaite le meilleur pour le club, en particulier à Ansu, car j’ai vu qu’ils lui ont donné le maillot numéro dix et il est le plus approprié pour le porter, je lui souhaite le meilleur.

Le joueur rejoint les jeunes talents Dominik Szoboszlai et Josko Gvardiol à Leipzig. Il rivalisera avec Amadou Haidara et Tyler Adams pour une place au milieu de terrain.

