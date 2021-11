Un joueur d’Arsenal de 30 millions de livres sterling nomme un coéquipier «frustrant» qui l’a agacé il y a 5 jours

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Martin Odegaard a admis qu’il avait été mis en colère par son coéquipier d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, le week-end dernier.

Arsenal a remporté une victoire acharnée 1-0 sur Watford à l’Emirates Stadium.

Et sans Aubameyang, cela aurait été beaucoup moins nerveux pour les fidèles des Gunners.

Non seulement l’international gabonais a raté un penalty, mais Aubameyang a également coûté un autre but à l’équipe de Mikel Arteta.

Le tir rayé d’Odegaard était destiné au fond du filet mais Aubameyang – qui était hors-jeu – l’a braconné et l’effort a été raté.

Le meneur de jeu norvégien, qui a signé pour 30 millions de livres sterling l’été dernier, a un peu lutté pour la cohérence depuis qu’il a rejoint les North Londoniens de manière permanente.

Et Odegaard, s’adressant aux médias de son pays natal, a admis qu’il n’était pas très satisfait de son coéquipier.

Il a déclaré à TV2 : « C’était dommage. Je l’ai bien vu de côté, ça rentrait. J’ai su dès qu’il l’a touché qu’il était hors-jeu. C’était frustrant, mais nous avons gagné. S’ils avaient égalisé, cela aurait été plus difficile.

Difficile à blâmer

Aubameyang est un joueur qui mange, dort et respire les buts.

Il est né pour trouver le fond du filet, comme en témoigne le fait qu’il a atteint la barre des 50 buts pour Arsenal plus rapidement que quiconque dans son histoire, ce qui, compte tenu de l’entreprise, est tout un exploit.

Et si quelque chose comme le tir d’Odegaard tombe sur son chemin et qu’il sent qu’il doit s’en assurer, il va bondir et n’importe quel attaquant ferait probablement de même.

Cela étant dit, l’objectif aurait fait beaucoup plus pour la confiance d’Odegaard que celle d’Aubameyang car, comme mentionné, l’ancien maestro du Real Madrid a connu des hauts et des bas ces derniers mois.

