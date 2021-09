Un joueur de 100 millions de livres sterling a envoyé un tweet sur Declan Rice à West Ham

in



Jack Grealish a réagi au but brillant de Declan Rice pour West Ham United hier soir.

Les Irons ont remporté une excellente victoire 2-0 contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa.

Et c’était un but magnifique de Rice qui a rendu le match plus ou moins sûr pour West Ham peu après la pause de la mi-temps.

Le milieu de terrain anglais a intercepté une passe lâche de l’opposition avant de galoper sur la moitié du terrain, utilisant sa force pour repousser un défi dans le processus.

Et une fois arrivé à portée de tir, la centrale de West Ham ne s’est pas trompée, perçant les jambes du gardien avec l’aplomb d’un avant-centre.

Voici comment Grealish – une signature de 100 millions de livres sterling par Manchester City au cours de l’été – a réagi à l’objectif sur Twitter :

Rice s’est en effet moqué des statistiques de vitesse que les boffins d’EA Sport ont imaginées pour le grand homme.

Plus impressionnant que cela, cependant, était l’occasion dans l’ensemble.

C’était la première rencontre européenne de West Ham depuis 2006 et avec Rice en tant que capitaine, quelle manière d’inspirer votre équipe à la victoire.

Les East Londoniens sont de retour en Premier League dimanche lorsque l’équipe de David Moyes se rend à Manchester United en forme.

