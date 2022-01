Un joueur de 23 millions de livres sterling partage ses réflexions sur ce que Conte a interdit à Tottenham

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Lucas Moura a parlé à Sky Sports d’Antonio Conte, où il a partagé ses réflexions sur l’interdiction du ketchup italien à Tottenham.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, comme vous l’avez peut-être entendu, Conte a interdit aux joueurs des Spurs de manger du ketchup peu de temps après son arrivée pour remplacer Nuno Espirito Santo.

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

BridTV

7493

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

930141

930141

centre

13872

C’est une décision qu’Emerson Royal a également commentée, disant à Sky Sports qu’il était plus contrarié que Conte ait interdit le beurre.

Maintenant, Lucas s’est prononcé sur la décision de l’homme de 52 ans.

L’homme de 23 millions de livres sterling a déclaré à Sky Sports: « Je suis d’accord avec ça. J’adore le ketchup mais même avant Conte je n’en avais pas tous les jours. Nous devons être intelligents et nous devons être professionnels.

En vérité, l’équipe de Tottenham ne peut pas vraiment contester la décision de Conte.

Le ketchup est connu pour provoquer une prise de poids et on dit également qu’il n’a d’autre but que d’enrichir simplement la saveur des aliments.

Par conséquent, ce n’est pas exactement une nécessité à Hotspur Way, et comme Conte vise à réaliser des gains marginaux dans N17, c’était une décision judicieuse de l’interdire.

Lucas s’améliore à Tottenham

Photo de Dan Mullan/.

Depuis que Conte a remplacé Nuno, un certain nombre de joueurs se sont visiblement améliorés, dont Lucas.

Le joueur de 29 ans a marqué et fourni deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace le lendemain de Noël, tout en marquant également lors de la victoire de la Coupe Carabao contre West Ham.

Lucas a certainement élevé son jeu d’un niveau depuis l’arrivée de Conte, et c’est excitant de penser à quel point il peut devenir bon sous l’Italien.

Photo de Mike Hewitt/.

Le n°27 de Tottenham compte désormais cinq buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, ce qui est un retour respectable.

Si des clubs de Premier League ont encore du ketchup dans leur cantine, il est temps de s’en débarrasser en voyant à quel point Lucas se débrouille sans le condiment populaire.

Dans d’autres nouvelles, « Il l’était toujours »: David Seaman explique pourquoi le joueur qu’Arsenal a vendu continue de « maudire » le club