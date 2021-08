Un joueur de 27 ans toujours déçu par le sort des Rangers

Photo par Alex Dodd – CameraSport via .

Matt Crooks admet qu’un passage décevant chez les Rangers reste le “plus grand regret” de sa carrière, l’attaquant cherchant à rattraper le temps perdu à Middlesbrough, s’adressant à BBC Radio Tees.

Alors que l’équipe de Steven Gerrard recrute des joueurs de Sheffield United, Anderlecht, Liverpool et Bologne ces jours-ci, ils faisaient leurs achats sur un marché différent en 2016.

Après avoir assuré leur retour tant attendu dans l’élite après quatre années misérables dans les ligues inférieures, le Gers de Mark Warburton a attaqué Accrington Stanley pour deux milieux de terrain très appréciés.

16 équipes originales de Coupe d’Europe : où en sont-elles maintenant ?

BridTV

4242

16 équipes originales de Coupe d’Europe : où en sont-elles maintenant ?

845971

845971

centre

13872

Mais alors que Josh Windass finirait par faire sa marque à Ibrox, marquant 18 buts au cours d’une impressionnante saison 2017/18, on ne peut pas en dire autant de Crooks.

L’espoir né à Leeds n’a duré qu’une saison au nord de la frontière, faisant un total de trois apparitions avant d’être vendu à Northampton Town.

Quatre ans plus tard, ce passage oubliable dans l’un des clubs les plus grands et les plus historiques du football britannique ressemble toujours à une tache substantielle sur le cahier de Crooks.

Et après avoir signé avec Rotherham, renvoyer Middlesbrough à la promotion de son nouveau rôle de milieu de terrain offensif contribuerait grandement à compenser ce cauchemar d’Ibrox.

Matt Crooks exprime les regrets des Rangers

« C’est Middlesbrough. Je pense que vous avez probablement une occasion de venir dans un club de cette taille. Dans ma carrière, j’ai eu la chance d’aller chez les Rangers et j’ai toujours dit que c’était probablement mon plus grand regret de ne pas en avoir profité », explique Crooks.

Photo de Mark Runnacles – UEFA/UEFA via .

RAPPORT: Le patron a fait une offre pour la star des Rangers qu’il a qualifiée de «très talentueuse»; Le Gers veut 9,5 M£

«Dès que j’ai entendu Middlesbrough venir pour moi, j’ai eu l’impression que c’était une période de rédemption pour moi.

“Je veux prouver que je peux le faire dans un grand club comme celui-ci et jouer devant de grandes foules et la grande base de fans qu’ils ont, donc ça a un énorme attrait pour moi et j’ai vraiment hâte.”

Crooks commence déjà à rembourser ces frais de transfert de 1,1 million de livres sterling, se combinant avec son compatriote débutant Uche Ikpeazu pour marquer le but vainqueur contre Bristol City samedi.

Photo par Alex Dodd – CameraSport via .

Dans d’autres nouvelles, le journaliste affirme que la star à 7 casquettes vaut le double de ce que Manchester City a payé pour Jack Grealish