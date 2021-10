Un joueur de 30 millions de livres sterling pourrait être sur le point de faire paraître le patron d’Arsenal Arteta idiot – notre point de vue

in



Mikel Arteta a transformé son niveau de popularité parmi les fans d’Arsenal.

Mais si l’entraîneur espagnol a appris quelque chose, c’est que la frontière entre être aimé et détesté dans la gestion du football est mince et qu’un mauvais résultat contre Brighton demain pourrait voir une répétition du cycle.

Arteta a perdu ses trois premiers matchs en tant que patron d’Arsenal cette saison – dont un contre Brentford, nouvellement promu – mais trois victoires en septembre l’ont vu renverser la vapeur, aboutissant à une nomination en Premier League Manager of the Month.

Pour l’instant, les fans des Gunners aiment leur entraîneur-chef, mais un joueur pourrait gâcher cela demain.

Les Nord-Londoniens pourraient se heurter à Yves Bissouma avec les Seagulls samedi.

Il s’agit d’un joueur qu’Arsenal aurait pu signer au cours de l’été, alors que le milieu de terrain évalué à 30 millions de livres sterling souhaitait déménager à l’Emirates Stadium.

Et il pourrait bien prouver qu’Arteta était stupide de ne pas le signer.

C’est parce que le patron d’Arsenal sera sans Granit Xhaka, qui est absent pendant trois mois en raison d’une blessure et si Bissouma joue comme il l’a fait la saison dernière contre les Gunners, ce ne sera pas bon pour le patron de 39 ans.

Bissouma a été exceptionnel dans la défaite d’Albion aux Emirats vers la fin du dernier mandat, incitant de nombreux fans à faire appel à sa signature.

Mais Arteta a fini par garder Xhaka et signer Albert Sambi Lokonga – qui, pour la défense d’Arteta, semble voler 15 millions de livres sterling.

Mais Arsenal a toujours eu besoin de plus qu’un seul milieu de terrain pendant la fenêtre de transfert d’été et ce sera une si mauvaise réflexion sur leur entraîneur-chef si l’homme qu’ils auraient pu signer – et aurait dû signer – finit par les battre.

