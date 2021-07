Un joueur de 36 millions de livres sterling lié à Liverpool marque 7 buts en amical, les Spurs seraient en pourparlers pour lui

Photo par Alessandro Sabattini/.

Oui, ce n’était qu’un match amical, mais un attaquant lié à Liverpool et Tottenham Hotspur a quand même démontré son sens de l’avance dimanche, quelle que soit l’importance du match.

Dusan Vlahovic de la Fiorentina a montré son talent de buteur impitoyable en marquant sept des choses hier.

Le tireur d’élite de 21 ans, que Tottenham et Liverpool seraient en pourparlers pour signer, a volé la vedette alors que l’équipe de Serie A battait Foligno 11-0.

Le 1er juillet, Football London a rapporté que les Spurs avaient entamé des pourparlers avec la partie italienne pour le faire venir dans la capitale, tandis qu’Inside Futbol a affirmé en avril que Michael Edwards et Jurgen Klopp avaient eu des discussions pour emmener le tueur à gages serbe à Anfield.

Qui a le plus besoin de lui ?

Il n’y a aucun argument contre Tottenham et Liverpool ayant tous deux besoin d’un buteur de cette qualité avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Roberto Firmino, pour toutes ses compétences et son jeu de liaison, n’a marqué que neuf buts dans toutes les compétitions pour l’équipe de Klopp la saison dernière, tandis que Harry Kane est fortement pressenti pour quitter le nord de Londres.

Et pour cette raison, les Spurs ont plus besoin de lui. Beaucoup plus.

Firmino n’est pas le meilleur joueur de Liverpool et donc si vous le retirez de l’équation, vous avez toujours Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota.

Faites de même à Tottenham et tout ce qu’ils ont sans Kane, c’est Son Heung-min.

Au-delà de lui, cela commence à devenir sombre lorsque l’on considère les options de but des Lilywhites et c’est pourquoi le numéro neuf de la Fiorentina – évalué à 36 millions de livres sterling – est beaucoup plus nécessaire pour Nuno Espirito Santo et Daniel Levy que Klopp et Edwards.

