Un joueur de basket-ball de filles est violemment frappé dans un jeu, une vidéo montre

Lire du contenu vidéo

@hammyalice / Instagram

Une adolescente a été rasée par un coup de poing au milieu d’un match de basket dimanche … et le violent coup de poing a été filmé.

TMZ Sports a appris … que l’incident s’est produit lors d’un match de basket-ball pour les jeunes à Garden Grove, en Californie – après qu’un adolescent de 15 ans soit tombé sur une fille après son tir de saut.

Dans les images de la pièce, vous pouvez voir les deux filles se remettre sur pied après la collision – quelqu’un dans la foule a semblé crier: « Tu ferais mieux de la frapper. »

C’est à ce moment-là que la fille en uniforme tout noir a balancé une énorme machine à foin gauche qui s’est connectée à la gorge et au visage de l’autre fille.

Immédiatement, la fille s’est écrasée au sol de douleur … et on nous a dit que le jeu avait été arrêté puis finalement annulé à cause de l’incident.

La mère de la victime du coup de poing nous dit que la fille a été blessée pendant la pièce et qu’elle souffre tellement des séquelles qu’elle n’est toujours pas retournée à l’école.

La mère de la fille nous dit également qu’elle est allée voir les flics pour tout cela … bien qu’il ne soit pas clair si une enquête criminelle est en cours.

Histoire en développement…