Un joueur de basket-ball du lycée arrêté après avoir frappé un adversaire dans une ligne de poignée de main

Un joueur de basket-ball du lycée de 17 ans a été arrêté à la suite d’une attaque brutale dans la ligne de poignée de main après le match de mardi soir contre le Nevada High School.

Carter Prenosil, un élève du lycée de Carlisle à Carlisle, Iowa, était le joueur qui a lancé les coups.

On ne sait pas ce qui a provoqué l’incident, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles des conversations poubelles se seraient produites entre les deux tout au long du jeu qui a débordé. La vidéo montre clairement Prenosil frappant Ty Dittmer du Nevada à la tête et à l’estomac, le faisant perdre connaissance. Dittmer aurait plus tard besoin de points de suture, selon KCCI dans l’Iowa. Un étudiant présent a déclaré que Dittmer était inconscient pendant « quelques bonnes minutes » avant de pouvoir quitter le terrain et recevoir des soins médicaux.

Peronosil a été accusé de « blessure volontaire » pour un « coup de poing injustifié ». Le directeur de l’école, Bryce Amos, a déclaré dans une déclaration à KCCI :

«Il s’agit sans aucun doute d’un incident malheureux qui n’est pas représentatif de la culture scolaire qui existe dans le district scolaire communautaire de Carlisle. Je tiens à préciser que ce type de conduite n’est pas toléré chez Carlisle CSD.

Il n’y a eu aucune indication de la punition à laquelle Prenosil encourt de la part du district scolaire à la suite des accusations légales.