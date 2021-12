Un joueur de Battlefield 2042 découvre une utilisation inhabituelle du capteur de proximité

Le capteur de proximité dans Champ de bataille 2042 a été la source d’une agriculture d’XP beaucoup plus facile et le fléau de l’existence de joueurs furtifs dans une égale mesure. Mais maintenant que DICE l’a nerfé dans le patch d’aujourd’hui, les joueurs ont exploré des utilisations plus… créatives.

Par défaut, le capteur de proximité agit comme une grenade. Vous le jetez vers le bas ou vers le haut, et il atterrit et repère les ennemis dans un certain rayon, visible pour tous les coéquipiers sur la mini-carte. Chaque fois qu’un ennemi repéré par votre capteur est tué, vous obtenez des points.

Mais que se passerait-il si vous pouviez en fait ignorer ses propriétés de collecte d’informations et le traiter comme un autre objet physique ? Voici l’utilisateur de Reddit xFinman qui fait beaucoup de choses : utiliser le capteur de proximité comme point de grappin. En le jetant en l’air et en s’y agrippant, ils parviennent à parcourir rapidement une hauteur décente.

C’est essentiellement comme s’attaquer à n’importe quel rebord supérieur, sauf que vous pouvez l’exécuter n’importe où. C’est certainement utile, à condition que vous puissiez atterrir ce coup. Nous sommes juste reconnaissants que ce soit plus du côté créatif, et non du côté glitch, de l’utilisation de grappins.

Ici, ils l’exécutent parfaitement et l’utilisent également pour faire atterrir un lance-roquettes.

