Un joueur de casino de l’Alabama remporte plus d’un million de dollars

Le Silver Star Casino était l’endroit où il fallait être le 13 octobre, car la machine à sous vidéo Wheel of Fortune devait payer le gros !

Dane W. jouait au jeu extrêmement populaire au Pearl River Resort quand soudain sa chance a frappé et les rouleaux ont révélé le jackpot de 1 163 526,81 $. L’homme de l’Alabama a choisi la machine à sous Wheel of Fortune pour son mécanisme de jackpot progressif, ainsi que son gameplay très divertissant. La machine à sous Wheel of Fortune contient des symboles classiques tels que les barres et les 7 et contient des symboles multiplicateurs qui jouent un rôle clé dans la création de gros gains.

Nous allons jeter un œil à d’autres gains de jackpot en Alabama.

Le plus grand casino de l’Alabama gagne en 2021

Au cours de l’une des semaines les plus chanceuses de l’histoire du casino de l’Alabama, le Birmingham Race Course Casino a versé de gros jackpots à deux heureux gagnants au cours de la même semaine.

À quelques jours d’intervalle, un joueur chanceux a réussi près d’un demi-million de dollars en remportant le jackpot de 459 182 $, puis moins d’une semaine plus tard, un autre joueur a réussi à décrocher le jackpot de 162 000 $. Les deux prix ont été gagnés en jouant à des titres à jackpot progressif. Il existe plusieurs machines à sous progressives au Birmingham Race Course Casino, ce qui signifie que les chances de gagner une somme à six chiffres dans ce casino sont considérablement plus élevées que dans de nombreux autres établissements de la région.

Une histoire de grands gagnants en Alabama

L’Alabama a une longue histoire de gros gains. Il y a quelques années à peine, une femme était l’heureuse gagnante de plus d’un million de dollars, après avoir décroché le jackpot au Wind Creek Casino & Hotel, situé dans la ville de Wetumpka – un casino et un hôtel classés parmi les meilleurs hôtels de la région. . La femme qui s’appelle ‘Irene’, a récupéré un chèque de 1 046 368 $ le 18 juin 2015. Ce qui rend l’histoire d’Irene encore plus un conte de fées, c’est qu’elle était une première visite au Wind Creek Casino, donc c’est sûr de dire qu’elle pour ses premières impressions de l’endroit n’aurait pas pu être mieux !

Wind Creek Casino & Hotel est un point chaud pour faire des millionnaires, car il y avait un autre heureux gagnant qui a remporté un jackpot d’un million de dollars l’année avant Irene. Cette fois, c’était un homme d’affaires local qui ne voulait pas que son nom soit divulgué à la presse, mais Wind Creek Casino & Hotel a rapporté que l’homme local a gagné 1 036 854,37 $, en jouant à un jeu de bingo électronique populaire dans le casino. L’homme devait probablement une bonne victoire, car le casino a mentionné qu’il était un visiteur fréquent de l’endroit.

Un peu d’aide spirituelle

En effet, dans un autre gagnant du jackpot au Wind Creek Casino & Hotel, mais cette fois c’est la succursale de Montgomery, une femme du nom de Gloria L, de Birmingham, AL, a remporté le jackpot monstre de 1 165 115 $. Elle a remporté le prix en jouant à son jeu de bingo électronique Million Degrees préféré.

Gloria était naturellement submergée par l’émotion, alors qu’elle racontait les luttes qu’elle et son mari avaient traversées pour élever leurs trois enfants, ainsi que pour élever volontairement deux autres enfants. Elle et son mari travaillent tous les deux autant d’heures qu’ils le peuvent et occupent chacun deux emplois.

Mais l’histoire devient un peu plus intéressante, car Gloria est une chrétienne pratiquante, et au moment où le jackpot a touché, Gloria était hors d’elle. Elle a même eu du mal à tenir le téléphone alors qu’elle essayait d’appeler son mari, mais un homme assis à côté d’elle qui, selon elle, jouait également le jeu l’a aidée en composant le numéro de son mari. L’homme a continué à soutenir Gloria en lui donnant de petites tapes dans le dos tout en lui disant qu’elle devait se concentrer sur sa respiration pour retrouver son calme, et qu’il était là pour elle aussi longtemps qu’elle avait besoin de lui. Lorsque le personnel du casino est arrivé, elle a répondu à quelques questions de routine mais a voulu prendre un moment pour remercier le monsieur pour son soutien, mais à son grand étonnement, il avait disparu.

Gloria a demandé au personnel et aux autres personnes autour s’ils avaient vu où il était allé, ce à quoi tout le monde a répondu qu’il n’y avait jamais eu d’homme assis là en premier lieu. Depuis ce moment, Gloria est sûre d’être en présence de son propre ange gardien.

Un grand suivi

Alors, voilà ! On pourrait dire que l’Alabama est l’un des États les plus chanceux des États-Unis, car il a versé des prix énormes à plusieurs reprises, et les casinos sont une excellente forme de divertissement. L’Alabama attire des visiteurs de tout le pays, en particulier pour le football de l’Alabama, car les joueurs pleins d’espoir viennent à la recherche de gros gains et rêvent de rejoindre la longue liste des heureux gagnants de l’État.