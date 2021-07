Un joueur de Counter-Strike utilise du citron pour tuer sans portée

Les gens essaient toutes sortes de choses pour obtenir un avantage dans CSGO, PUBG, Fortnite ou tout autre jeu compétitif. Mais récemment, j’ai été coincé à regarder les efforts glorieusement bas d’un joueur pour améliorer son sniping.

Ce message a été initialement publié sur Kotaku Australia.

Cela me rappelle un vieux truc auquel je me souviens avoir été présenté en 2003. J’assistais à ma première compétition nationale pour Counter-Strike, et l’un des joueurs – un vétéran de Day of Defeat – avait un morceau de blu-tak sur son moniteur. J’ai demandé pourquoi diable ils gâcheraient leur écran CRT comme ça, et la réponse était simple : cela leur a donné un réticule pour sniper.

Aujourd’hui, de nombreux fabricants de moniteurs ont mis en place des réticules dans leurs paramètres. Mais ce n’est pas une fonctionnalité universelle, surtout si vous jouez sur un ordinateur portable de jeu. Donc, sur Tiktok, la chaîne @csgogoezhack a publié diverses solutions pour résoudre son problème de non-cadrage.

J’aime particulièrement leur « hack » sponsorisé par EA :

Il existe une autre version – et pour l’amour de Dieu, ne le faites pas avec votre propre moniteur – avec un citron usagé et un morceau de ruban adhésif transparent :

D’autres solutions étonnamment merdiques pour le problème de noscoping incluent un coton-tige plié, l’extrémité d’un concombre, une balle de golf, du ruban adhésif et mon préféré absolu, un bâton de soie dentaire.

Maintenant, il y a une mise en garde avec tout cela : l’utilisateur joue sur des serveurs de matchmaking à mort, comme on le voit depuis l’interface utilisateur en haut de l’écran. Il n’y a aucune séquence d’eux le faisant dans un jeu de matchmaking régulier, sans parler d’une compétition organisée ou même d’un serveur tiers “normal” de match à mort. (Les serveurs australiens de matchs à mort restreignent généralement l’utilisation des tireurs d’élite à ceux qui ont payé pour l’accès, bien que ce soit une toute autre affaire.)

Pourtant, c’est amusant de voir quelqu’un proposer des solutions créatives et peu coûteuses aux problèmes. Et il est agréable de voir un matériel aussi durable que l’ordinateur portable ASUS, qui a clairement survécu à plusieurs versions de marqueurs et de ruban adhésif directement sur l’écran.