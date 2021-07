Un joueur de cricket indien en quarantaine à domicile après avoir été testé positif au Covid-19 en Angleterre

in

Le joueur de cricket anonyme est actuellement en quarantaine au domicile de ses proches et rejoindra l’équipe plus tard à Durham. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un joueur de cricket de l’équipe indienne qui se trouve actuellement en Angleterre est en isolement à domicile après avoir été testé positif pour Covid -19, a rapporté The Indian Express. Le joueur de cricket anonyme est actuellement en quarantaine au domicile de ses proches et rejoindra l’équipe plus tard à Durham. Le reste de l’équipe indienne retournera dans sa bio-bulle à Durham aujourd’hui.

Des sources ont déclaré à The Indian Express que le joueur de cricket souffrait d’un mal de gorge qui a conduit la direction de l’équipe à organiser un test Covid-19, qui a donné un résultat positif. Les membres du personnel de soutien et de l’équipe, qui étaient entrés en contact avec le joueur touché, ont également subi une période d’isolement de trois jours, qu’ils ont depuis terminée. Les joueurs de cricket indiens ont été autorisés à quitter la bio-bulle sécurisée pour passer du temps seuls après la finale du Championnat du monde d’essais ICC contre la Nouvelle-Zélande qui s’est terminée le 23 juin.

La nouvelle du joueur de cricket indien renvoyant un test Covid-19 positif survient à peine une semaine après que le virus a balayé l’équipe d’Angleterre avant une série limitée contre le Pakistan à domicile. Avant le premier match de l’ODI contre le Pakistan la semaine dernière, sept membres de l’équipe d’Angleterre, dont quatre membres du personnel et trois joueurs, ont été testés positifs pour le virus, a confirmé le England and Wales Cricket Board (ECB). Cela a forcé les sélectionneurs anglais à remanier l’équipe alors que Ben Stokes prenait le commandement.

Des questions ont été posées sur la façon dont le virus a percé la bio-bulle dans laquelle vivaient les joueurs et Tom Harrison, le directeur général de la BCE, a déclaré qu’ils étaient conscients que la variante Delta du virus, associée à leur éloignement des mesures de biosécurité strictes, pourrait conduire à une épidémie. Le Sri Lanka a également connu une épidémie de virus dans son camp à la suite d’une tournée en Angleterre, entraînant le report d’une série limitée contre l’Inde.

