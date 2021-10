Un joueur de crosse universitaire décède après un accident lors d’un concours de dégustation de hot-dogs

Un joueur de crosse de l’Université Tufts est décédé dimanche après avoir perdu connaissance lors d’une collecte de fonds, selon USA Today. Madelyn « Madie » Nicpon, 20 ans, participait à un concours de dégustation de hot-dogs avec d’autres étudiants et s’est étouffée. Dans un communiqué, Tufts a déclaré que Nicpon avait eu un accident samedi dans une « propriété locative privée » à Somerville, dans le Massachusetts. Elle a été emmenée dans un hôpital local avant d’être transférée au Massachusetts General à Boston après que les premiers intervenants aient effectué « des procédures de sauvetage étendues ».

« Nous sommes plus que navrés de partager la nouvelle du décès de la junior Madie Nicpon – » Scooter « », a écrit Tufts Lacrosse sur sa page Instagram. Scooter était un véritable ami et coéquipier. Elle appréciait vraiment ses relations avec ses coéquipiers et ses entraîneurs. Sa portée dépassait de loin notre équipe – elle était un véritable lien sur le campus et a touché chaque personne qu’elle a rencontrée.

« Elle a et continuera de nous inspirer chaque jour. Nous devrions tous nous efforcer de vivre un peu plus comme Scooter l’a fait – une personne qui valorise l’amour, la loyauté, la compassion et l’amitié », a lancé une page GoFundMe pour aider la famille Nicpon . Vendredi, la page avait collecté plus de 169 000 $, l’objectif étant de 175 000 $.

« Au nom de la famille Nicpon, nous vous aimons, notre très chère Madie », lit-on sur la page GoFundMe. « Madie Nicpon était une fille, une petite-fille, une sœur et une amie magnifique et brillante. Son sourire et son rire contagieux ont illuminé chaque pièce. Sa générosité et sa gentillesse ont laissé un impact durable sur ceux qui l’entourent. Veuillez envisager de faire un don pour aider la famille à couvrir frais funéraires et médicaux. »

Environ 3 000 étudiants, professeurs et membres du personnel ont assisté à une veillée dimanche en l’honneur de Nicpon qui a participé à la crosse, au hockey sur gazon et à l’athlétisme à l’école secondaire. En plus d’être un athlète hors pair à la Suffern High School de New York, Nicpon avait une moyenne pondérée cumulative de plus de 4,0 et prévoyait de se lancer en médecine. À Tufts, Nicpon était défenseur en crosse et étudiait la biopsychologie. Elle a disputé un match en première année et trois matchs l’an dernier en deuxième année.

« Elle n’était qu’un paquet d’énergie et un rayon de soleil, toujours », a déclaré l’entraîneure de crosse féminine de Suffern, Callanan, mardi. « Elle avait une personnalité très optimiste et un sourire contagieux. … Elle était très amusante. »