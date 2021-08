Un joueur de football de 13 ans de 6 pieds 4 pouces et de 300 livres devient viral 10z viral

Les humains ne font que grossir avec le temps, et un jeune joueur de football fait tourner les têtes devant son immense taille. Rencontrez Jaquarius “Big Baby” Green qui est un grand humain. Le jeune footballeur de 13 ans a déjà quelques offres en D-1.

Via le courrier de registre de Galesburg :

“Je fais cette taille depuis que j’ai 9 ans”, a déclaré Green, qui a eu 13 ans en juin et qui a joué pour les 309 Punishers – une équipe de jeunes de voyage de football. “J’aime le football. C’est amusant, parfois les gars me demandent de ne pas les écraser. « Maul Absolument les adversaires sur le terrain de football. »

Ce joueur de football Peoria de 13 ans mesure 6 pieds 4 pouces, 300 livres et propose une offre DI https://t.co/Q0L72pumZ6 – Journal Star Sports (@pjstarsports) 6 août 2021

“C’est une bénédiction d’avoir une offre d’une école DI, je ne pourrais jamais me permettre d’aller à l’université autrement”, a déclaré Green. “C’est incroyable. Je suis allé à un tournoi à Kansas City, et quelqu’un a fait une vidéo de moi en train de jouer là-bas et l’a diffusée, et le lendemain Morgan State m’a appelé et m’a fait une offre.

L’arbitre a essayé de m’appeler soft alors j’ai dû lui montrer qui je suis pic.twitter.com/K3rZn5Vw6g – Jaquarius Green (@JaquariusGreen2) 11 octobre 2020

6’4 291 lbs 12 U @JaquariusGreen2 de Peoria IL a déjà une première offre D1.#LT2FBA #OLinePride pic.twitter.com/Cgs97Kzfu0 – Logan Tuley-Tillman (@LoganTillman) 10 mai 2021

Merci à @LoganTillman de m’avoir aidé avec tout pic.twitter.com/wyHD2a5coy – Jaquarius Green (@JaquariusGreen2) 31 août 2020

C’est un grand enfant.

Ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde ne le rattrape, mais ce ne sera pas avant très longtemps.

