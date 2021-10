Un joueur de football de Clemson brûle accidentellement la maison familiale

Le joueur de football de Clemson, Lannden Zanders, a accidentellement incendié sa maison familiale en Caroline du Nord le week-end dernier, selon Greenville News. Il était le seul à la maison car son père, Lindell, était parti un week-end à la plage. Zanders n’était pas avec l’équipe qui a disputé un match à Pittsburgh parce qu’il était blessé et ne figurait pas sur la liste des déplacements.

« Lannden pleurait de façon hystérique », a déclaré Lindell. « Il m’a dit : ‘Papa, la maison est en feu. La maison est en train de brûler.' » Zanders dormait à l’intérieur de la maison et s’est réveillé parce que son ventilateur s’est arrêté. « Il a dit qu’il était entré dans la maison et qu’il était allé se coucher », a déclaré Lindell. « Quand il s’est réveillé, les pompiers étaient déjà là. Il a dit que son ventilateur s’était coupé et il a ouvert les yeux et a vu des flammes et de la fumée. »

Zanders a allumé un feu allumé samedi soir qui a conduit à l’incendie. Lindell a déclaré que son fils était « traumatisé » par l’incident. « Il le prend fort. Il a l’impression que c’est de sa faute », a déclaré Lindell. « Je lui dis : ‘Fils, je me fiche de la maison. Tant que tu vas bien, c’est tout ce qui compte pour moi. Je peux remplacer la maison. Je ne peux pas te remplacer.’ »

Cette semaine, Zanders est allé sur Twitter pour envoyer un message à tous ceux qui l’ont contacté. « Je suis béni et reconnaissant pour le Dieu que je sers », a-t-il écrit. « Je suis également reconnaissant envers tous ceux qui ont tendu la main avec leurs préoccupations et leurs prières. Les tempêtes ne durent pas éternellement. » Zanders a rejoint Clemson en 2018 après une brillante carrière de footballeur au lycée. À sa première saison avec les Tigers, le safety junior a terminé l’année avec 21 plaqués, deux sacs et une rupture de passe en 14 matchs. En 2020, Zanders a totalisé 34 plaqués, trois interruptions de passes et un échappé forcé en 10 matchs avec neuf départs. Il s’est blessé à l’épaule lors du match d’ouverture contre la Géorgie en septembre et est absent pour le reste de la saison.

« Ce sera une blessure à long terme », a déclaré l’entraîneur-chef de Clemson, Dabo Swinney, selon 247Sports. « Je déteste ça pour lui. Mais à long terme, c’est peut-être la meilleure chose pour lui. Il peut l’utiliser comme une année chemise rouge et revenir mieux que jamais. »