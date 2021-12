Un joueur de football du lycée du Texas brutalement battu par ses propres coéquipiers, selon sa famille

Un joueur de football d’un lycée de la région de Houston se remet de ses blessures après avoir été battu par trois adolescents, dont au moins un coéquipier.

La victime présumée a été retirée d’un respirateur et a fait quelques pas par elle-même, a écrit son frère lundi sur Facebook. Le jeune de 16 ans a subi de multiples blessures, dont plusieurs fractures du crâne et une fracture de la clavicule après avoir été attiré et battu, a rapporté KRIV-TV, filiale de Fox.

Trois suspects inculpés lors de l’incident du 3 décembre faisaient partie de la même équipe de football du lycée de Brazoswood que la victime présumée, ont déclaré des membres de sa famille au média. Ils ont été identifiés par le service de police de Lake Jackson comme étant deux jeunes de 17 ans et Logan Huber, 18 ans.

Ils font tous face à des accusations de voies de fait graves.

« C’est vraiment inimaginable », a déclaré le frère de la victime présumée à la chaîne d’information. « Il y en avait deux qui l’avaient attiré dehors et qui étaient censés être ses amis. Je connais quelques-uns des enfants impliqués avec qui il est allé au bal de promo cette année. »

Logan Huber (service de police du lac Jackson)

Des documents judiciaires obtenus par KTRK-TV indiquent que l’un des jeunes de 17 ans a frappé la victime présumée au visage après avoir été attiré par les deux adolescents. Il aurait été projeté dans le béton et frappé à plusieurs reprises.

L’attaque présumée s’est produite après une fête à Lake Jackson, peut-être à propos d’une fille, a déclaré le frère de la victime présumée.

« Ces gars pensent qu’ils possèdent ces filles après leur rupture; ils peuvent lui dire avec qui elle peut et ne peut pas sortir après ça, et ils en raffolent », a-t-il déclaré au média.

La victime présumée a été emmenée à l’hôpital Memorial Herman de Houston où il se remet.

Fox News a contacté la famille de la victime et le district scolaire indépendant de Brazosport.