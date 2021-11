Un joueur de hockey de 24 ans qui s’est effondré pendant un match est décédé

11/03/2021 à 20:05 CET

Boris Sadecky, un joueur slovaque 24 ans de l’équipe de hockey sur glace Capitales de Bratislava, est décédé ce mercredi après plusieurs jours d’hospitalisation après avoir effondré lors d’un match en Autriche vendredi dernier.

Le joueur effondré sans intervention extérieure lors d’un match contre l’équipe autrichienne Dornbirn Bulldogs et Il a été réanimé sur le terrain lui-même et emmené à l’hôpital, où il a été admis dans un état stable mais grave, tel que rapporté par l’agence APA. Cependant, la santé du joueur n’a pas évolué comme prévu et il est malheureusement décédé.

« Avec une profonde tristesse dans nos cœurs et nos regrets, nous vous annonçons le décès de notre joueur Boris Sadecky. Nos condoléances à la famille et aux amis », a annoncé le directeur des Bratislava Capitals, Dusan Pasek, selon le média. La famille du joueur a demandé qu’aucun autre détail sur les circonstances de sa mort ne soit divulgué.

Sadecky est né en 1997 dans la ville slovaque de Trencin et a rejoint l’été dernier les Bratislava Capitals, l’un des clubs de la ligue autrichienne ICE, dans laquelle s’affrontent également des équipes d’Italie, de Slovénie, de République tchèque et de Hongrie. La ligue a réagi à la mort avec la suspension, en signe de deuil, du match de ce mercredi entre les Vienna Capitals et l’EC KAC.