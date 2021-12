Un joueur de Jaguars explique pourquoi Urban Meyer est un faux

L’ère Urban Meyer ne s’est pas déroulée comme prévu pour les Jaguars de Jacksonville.

Au début de l’année, il y avait beaucoup de battage médiatique et d’excitation autour de la perspective de ce que l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps du football universitaire serait en mesure d’apporter au match de la NFL.

Maintenant, après 13 matchs, tous les sentiments d’enthousiasme se sont dissipés. Maintenant, c’est l’humiliation, la frustration et le regret.

La vidéo embarrassante la plus récente de Meyer sur la défaite de dimanche contre les Titans du Tennessee est devenue virale pour des raisons évidentes, mais ce n’était même pas la chose la plus accablante qui lui soit arrivée.

Au contraire, la pire chose qui lui soit arrivée était un joueur des Jaguars qui a expliqué en détail aux médias pourquoi il est précisément un faux.

« Il est venu prêcher les valeurs, la famille et l’équipe », a déclaré un joueur anonyme à Tom Pelissero de NFL.com. « C’est tout sauf depuis le début du camp d’entraînement. C’est un faux et un hypocrite. Nous savons qui il est.

La hauteur des « valeurs » de Meyer tombant dans l’oreille d’un sourd est compréhensible. Il y a quelques mois, il a été filmé dans un bar en train de se faire bousculer par une ravissante jeune femme blonde qui n’était pas sa femme. Puis un clip beaucoup plus inconfortable est sorti, révélant précisément où Meyer insérait ses doigts pendant que la femme dansait.

Après des jours de couverture, la femme et la fille de Meyer ont publié des déclarations essayant de régler l’affaire. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, seulement pour que des accusations plus inquiétantes sortent. Des réclamations ont été produites concernant un certain nombre de textes inappropriés et une troisième vidéo pire. On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de ces accusations.

Cette semaine, le propriétaire des Jaguars, Shad Khan, a fait des commentaires révélateurs concernant son entraîneur-chef.

Des trucs impressionnants. https://t.co/p5mNh0dB7Y – Jeu 7 (@game7__) 12 décembre 2021

« Je pense que nous avons l’habitude d’examiner les faits et de faire ce qu’il faut », a déclaré Khan, selon Mark Long de l’Associated Press. « Les victoires et les défaites, c’est un peu différent. Je vais réfléchir à tout cela et faire ce qui est bon pour l’équipe et la bonne chose pour la ville.

Par-dessus tout, Khan a déclaré qu’il n’agirait pas « juste en désordre sur l’émotion ».

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de Meyer ? Le temps nous le dira.

