Un joueur de la NBA, accusé de viol par un trio : ils réclament 500 000 dollars

Le joueur NBA Oklahoma City Thunder Terrance Ferguson a été accusé de viol par une femme de la ville, comme l’a révélé le journaliste Joe Mussatto. La jeune femme a présenté le document en septembre dernier et entend obtenir un demi-million de dollars en dédommagement pour le crime présumé de l’athlète et pour le comportement illicite qu’il a eu avec elle.

Les événements qu’il dénonce remontent à 2018, lorsque Elle aurait été agressée sexuellement par le garde du corps de 20 ans et son frère, Brandon Willis. Selon son témoignage, il avait à cette époque des relations sexuelles consensuelles avec le joueur, mais tout a basculé lorsque Ferguson a insisté pour organiser un trio avec son frère, ce à quoi la jeune femme a toujours refusé.

Pourtant, ce démenti a été rompu lorsqu’il y a deux ans, le frère de la NBA est entré dans la pièce dans laquelle se trouvait le couple afin d’avoir des relations sexuelles avec elle. Toujours à la suite de sa plainte, elle a de nouveau refusé d’avoir un plan à trois et a retiré son consentement à Ferguson en raison des pressions qu’il subissait, mais les deux hommes l’ont ignorée et maltraitée. Dans sa plainte, elle affirme que le joueur l’a totalement ignorée et lui a dit de “se taire et de s’agenouiller”.

La jeune femme prétend que c’était forcée de pratiquer le sexe oral sur Ferguson pendant que son frère la pénétrait avec une force excessive. De plus, Ferguson aurait enregistré le moment sans la permission de la femme et aurait ensuite partagé les images avec d’autres personnes via Snapchat. La jeune femme ajoute également avoir souffert depuis blessures « physiques, émotionnelles et psychologiques ».

“Comme nous l’avons communiqué précédemment, nous sommes conscients de ce problème. Nous avons suivi tous les protocoles et nous continuons à respecter le processus légal“Le Thunder d’Oklahoma City a déclaré dans un communiqué.