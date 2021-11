Un joueur de la NBA s’excuse pour le coup de poing de sa fille sur une adolescente (vidéo)

Un incident violent s’est produit lors d’un match de basket-ball féminin en Californie la semaine dernière.

L’une des équipes participantes, la SoCal Blaze, s’est retrouvée à deux chiffres par rapport à la Dream Academy en fin de partie. Au cours d’une séquence particulière, un joueur de SoCal Blaze a pris un trois et l’a raté. Elle a semblé se faire cogner sur la pièce. Quelques secondes plus tard, la même fille qui a pris le coup a violemment balancé avec un coup de poing de ventouse le garde de 15 ans de l’autre équipe.

La jeune fille de 15 ans s’est instantanément effondrée au sol.

La vidéo est immédiatement devenue virale.

Dans la foulée, la mère de la victime a partagé un long post sur Instagram.

La phrase « Je me fiche de savoir à quel point vous êtes célèbre » a retenu l’attention de beaucoup de gens, mais personne n’a pu comprendre ce que cela signifiait vraiment avant jeudi.

Il s’avère que l’agresseur dans cette affaire est en fait la fille de l’ancien joueur des Chicago Bulls Corey Benjamin. Dans une conversation avec Vikki Vargas de NBCLA, il s’est excusé abondamment pour les actions de son enfant.

« À la jeune femme qui a été frappée par ma fille lors d’un match de basket-ball pour les jeunes, je vous présente mes sincères excuses et je prie pour votre guérison complète à la fois physiquement et émotionnellement », a-t-il déclaré. «À sa famille, je m’excuse profondément et regrette que cela soit arrivé à votre fille car elle ne méritait pas que cela lui arrive. Enfin, je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été touchés et blessés par les actes de ma fille ainsi que ceux de sa mère. Je suis là pour votre famille et je vous souhaite le meilleur.

«En tant que père, je suis choqué et déçu par le comportement de ma fille car cela ne reflète pas les valeurs et les normes de ma famille. Il n’illustre pas non plus les valeurs, le caractère et l’esprit sportif qu’exige le basket-ball. Ma fille a fait une erreur. Celui qu’elle devra réparer. Je m’engage à apporter à ma fille toute l’aide dont elle pourrait avoir besoin et à l’aider à assumer la responsabilité de sa conduite.

C’est une façon de procéder. https://t.co/ZtCs3UUs3P – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

Benjamin a été emmené par les Bulls au premier tour en 1998 et a finalement joué cinq saisons pour la franchise. Après un bref passage avec les Hawks en 2003, il a continué à jouer à l’étranger pendant environ cinq ans.

Les événements sportifs pour les jeunes sont devenus un terrain fertile pour les interactions violentes. Espérons qu’à un moment donné, les parents interviennent, fassent leur travail et mettent fin à la folie de ces choses.

