Un joueur de Leeds United blessé et ne rejouera plus en 2021

Photo par Alexandra Beier/.

Le défenseur central de Leeds United, Liam Cooper, ne jouera plus cette année, selon ..

Liam Cooper coup dur pour Leeds

Il a été rapporté par le journaliste Phil Hay dans . que Cooper ne sera pas de retour avant le Nouvel An.

Cela signifie que le défenseur central international écossais ne jouera plus pour Leeds en 2021.

Cooper a subi une blessure aux ischio-jambiers contre Brentford plus tôt ce mois-ci et n’a pas joué contre Chelsea et Manchester City.

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

BridTV

7342

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

925435

925435

centre

13872

Le retour de Robin Koch

Maintenant, la blessure de Cooper est un coup dur pour Leeds.

L’international écossais est un leader à l’arrière et il nous manque.

Cependant, Koch est maintenant de retour.

L’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, a déclaré que l’international allemand était disponible pour le match contre Arsenal à Elland Road en Premier League samedi après-midi.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Nous devrions nous attendre à ce que Koch frappe le sol en courant, cependant.

Après tout, le défenseur n’a plus joué depuis le match d’ouverture de la saison contre Manchester United.

Cependant, Koch est un très bon défenseur expérimenté qui améliorera Leeds à l’arrière.

Koch peut également jouer au milieu de terrain, ce qui pourrait également être utile pour Bielsa.

Dans d’autres nouvelles, « Problèmes »: Joe Cole rend un verdict honnête sur un homme de West Ham à 6 millions de livres sterling hier soir