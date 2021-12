Un joueur de l’équipe de football de Washington était le conducteur d’un accident de voiture qui a tué un passager

Un joueur de la NFL était le conducteur d’un accident de voiture qui a tué un passager. Selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Loudoun en Virginie (par PERSONNES), la sécurité de l’équipe de football de Washington, Deshazor Everett, a été impliquée dans un accident survenu jeudi soir. Le véhicule d’Everett, une Nissan GT-R 2010, circulait dans la région avant de « quitter le côté droit de la chaussée, de heurter plusieurs arbres et de se renverser ». La passagère, Olivia S. Peters, a été emmenée dans un hôpital local où elle est décédée des suites de ses blessures. Elle avait 29 ans.

L’équipe de football de Washington a publié une déclaration sur l’accident vendredi matin et a annoncé qu’Everett avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger. « Nous avons été informés d’un accident de voiture la nuit dernière impliquant Deshazor Everett », indique le communiqué. « Un passager de son véhicule a perdu la vie et nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis qui ont perdu un être cher.

« Deshazor est actuellement à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Notre équipe a alerté le bureau de la ligue et travaille avec les autorités locales alors que nous continuons à nous rassembler plus d’informations. Nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Everett, 29 ans, a rejoint Washington en 2015 après avoir passé du temps avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il a disputé un total de 89 matchs et enregistré 170 plaqués, deux interceptions et 11 passes défendues. Sa meilleure saison a été en 2016 lorsqu’il a inscrit un sommet en carrière de 62 plaqués et cinq passes défendues en 14 matchs avec huit départs. Cette saison, Everett n’a fait aucun départ mais a disputé 14 matchs et enregistré 10 plaqués.

« Je veux dire que je savais que je continuerais définitivement à poursuivre une carrière dans la NFL, je ne savais tout simplement pas si ce serait à Washington ou non », a déclaré Everett dans une interview avec le site officiel de Washington en 2018. « Je vraiment j’adore ça ici, j’adore ça à Washington, et je voulais rester mais vous savez, c’est un business et à la fin de la journée je savais que ce qui allait arriver allait arriver mais j’espérais juste que c’était Washington et ça s’est avéré être . »