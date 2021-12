Un joueur de Liverpool à 220 000 £ par semaine n’est pas content

Photo de Clive Brunskill/.

Le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk a déclaré à BBC Sport que son équipe aurait dû mieux jouer après avoir marqué contre Aston Villa à Anfield ce week-end.

Mohamed Salah a marqué sur penalty pour Liverpool lors de sa victoire 1-0 contre Villa à Anfield en Premier League.

Van Dijk, qui gagne 220 000 £ par semaine comme salaire (Spotrac), pense que les joueurs de Liverpool auraient dû mieux jouer après avoir gagné 1-0.

Virgil van Dijk de Liverpool mécontent

Van Dijk a déclaré : « C’est toujours un bon sentiment quand ça frappe le fond des filets. Je pense que nous aurions dû faire mieux même après avoir marqué le but pour garder le ballon et jouer à travers eux. Nous ne l’avons pas trop bien fait. Mais c’est 1-0 et une cage inviolée donc nous ne pouvons pas être trop durs avec nous-mêmes.

Quelle mentalité !

Liverpool était la meilleure équipe contre Villa et méritait les trois points.

Cependant, l’équipe de Jurgen Klopp aurait pu faire mieux, et Van Dijk le sait.

À notre avis, les commentaires critiques de Van Dijk montrent la mentalité du défenseur de Liverpool et du reste de ses coéquipiers.

Liverpool n’était pas à son meilleur contre Villa, et Van Dijk le sait.

Les commentaires du défenseur central international néerlandais montrent que les joueurs de Liverpool veulent bien jouer tout le temps.

Cela doit être formidable pour les fans de Liverpool d’avoir une telle mentalité parmi les joueurs.

C’est cette soif de perfection et cette exigence de bien faire à chaque match qui pourrait voir Liverpool remporter la Premier League et la Ligue des champions cette saison.

