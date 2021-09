Un joueur de l’Ohio State vient de quitter l’équipe en milieu de partie (Photos)

in

Un incident extrêmement étrange s’est produit lors du match de samedi entre l’Ohio State et Akron, classé n ° 10.

Les Buckeyes sont évidemment entrés dans celui-ci comme un grand favori. Bien qu’ils n’aient encore couvert aucune sortie jusqu’à présent, ils étaient favoris avec 48,5 points avant le match.

Par toute mesure objective, cela aurait dû être une affaire ho-hum oubliable pour toutes les parties impliquées.

Et pourtant, ce n’est pas ainsi que cela s’est finalement passé.

Au deuxième trimestre, Austin Ward de Letterman Row a rapporté que le secondeur K’Vaughan Pope pourrait avoir quitté l’équipe à la suite d’un échange difficile.

“Je pense que K’Vaughan Pope vient de quitter l’équipe au milieu du match”, a-t-il écrit.

«Le pape a essayé de courir sur le terrain dans un sous-ensemble. Teradja Mitchell lui a fait signe de partir, et Pope a pris d’assaut la ligne de touche, a commencé à marcher vers le tunnel et a ensuite dû être cajolé par un membre du personnel de l’État de l’Ohio. Il a jeté ses gants dans les gradins et a enlevé son maillot.

Les choses ne se sont pas arrêtées là.

“On lui a maintenant dit de quitter la ligne de touche de l’État de l’Ohio et CJ Barnett l’emmène dans les vestiaires”, a poursuivi Ward. “C’est absolument sauvage.”

Après avoir quitté le jeu, Pope s’est tourné vers Twitter :

bonne chance à mes coéquipiers – K’Vaughan Pope (@VonP04) 26 septembre 2021

Pope était à l’origine considéré comme un démarreur potentiel pour l’État de l’Ohio cette année. Il a fini par ne jouer que dans des équipes spéciales lors du match d’ouverture contre le Minnesota, puis a participé à seulement sept snaps contre l’Oregon. La semaine dernière, contre Tulsa, il a vu 24 clichés.

https://t.co/W0QU5Jl7IG – Jeu 7 (@game7__) 24 septembre 2021

Au cours de ses deux matchs légitimes, Pope a enregistré trois plaqués et une rupture de passe.

Les Buckeyes ont actuellement une défaite cette année – une défaite controversée qui, selon beaucoup, est due à la tricherie de l’Oregon. Ce mal de tête est la dernière chose dont on a besoin.

Comment les singeries de Pope auront-elles un impact sur l’équipe à l’avenir? Le temps nous le dira.

