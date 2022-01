Un joueur de longue date a terminé à Arsenal avec 50 millions de livres sterling et 30 millions de livres sterling liées

Photo de Fran Santiago/.

Avec le Real Betis troisième du classement de la Liga et dans l’attente d’un match à élimination directe passionnant en Ligue Europa contre le Zenit Saint-Pétersbourg, le retour d’Hector Bellerin n’aurait guère pu se passer beaucoup mieux jusqu’à présent.

« Il y a une énergie dans le stade difficile à décrire, c’est fantastique », a déclaré Bellerin à La Liga World avant de décrocher sa quatrième passe décisive pour les Verdiblancos lors du match nul 1-1 de dimanche contre le Rayo Vallecano de haut vol.

« C’est merveilleux de pouvoir partager l’atmosphère incroyable avec les fans. Les supporters ici ont tellement de respect pour les joueurs, ils aiment le football et le club.

« Toute ma famille a soutenu le Betis. Tout le monde à la maison les suivait. Mon père et moi étions des supporters inconditionnels.

Dans l’état actuel des choses, le Real Betis jouera au football en Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison prochaine.

Reste à savoir si Bellerin est toujours là pour entendre ce célèbre hymne résonner autour de leur stade emblématique Benito Villamarin.

Il n’y a pas de clause d’option d’achat dans l’accord qui a amené l’international espagnol à Séville l’été dernier.

Mais vous avez le sentiment que, si le Real Betis montre le désir de payer le genre de frais qu’Arsenal souhaite pour son inadapté évalué à 22 millions de livres sterling, peu dans le nord de Londres s’opposeraient à la manière de Bellerin de réaliser un rêve d’enfance en vert-et- blanc.

Hector Bellerin a-t-il joué son dernier match pour Arsenal ?

La signature estivale de Takehiro Tomiyasu n’a pas perdu de temps pour s’imposer comme le favori des fans de bonne foi en l’absence de Bellerin.

Et tandis que l’avenir d’Ainsley Maitland-Niles et de Cedric Soares semble aussi incertain que celui de Bellerin aux Emirats, l’argent intelligent est sur Arsenal apportant un nouvel arrière droit pour combattre Tomiyasu pour une place dans le onze de départ de Mikel Arteta.

Tariq Lamptey, à 50 millions de livres sterling, peut cependant être un peu cher.

Colin Dagba du Paris Saint-Germain et Nordi Mukiele du RB Leipzig, tous deux liés depuis le début de l’année via FM et ., devraient être beaucoup moins chers que le prodige de Brighton.

Selon Marca, Arsenal est également un grand fan de l’international américain Sergino Dest.

Les problèmes financiers bien médiatisés de Barcelone signifient que Dest pourrait être sur le marché pour 30 millions de livres sterling, à peine 10 millions de livres sterling de plus que les géants de la Liga ont payé à l’Ajax pour sa signature il y a 18 mois.

Il semble que tout ce qui se trouve entre Bellerin et un départ définitif soit une offre acceptable du Betis et l’un des quatuors susmentionnés signant sur la ligne pointillée aux Emirats.

