Un joueur de longue date des Orioles annonce sa retraite de la MLB

Un joueur des Orioles de Baltimore qui fait partie de l’équipe depuis 2011 a annoncé sa retraite de la Major League Baseball. Chris Davis a appelé cela une carrière de baseball au milieu de problèmes de blessures au cours de ses dernières années avec les Orioles. Davis n’a pas joué cette saison après avoir subi une intervention chirurgicale en mai pour réparer le labrum de sa hanche gauche, comme mentionné par ESPN.

“Après une longue période de traitement de ma blessure et de ma récente opération de la hanche, j’ai informé les Orioles de ma décision de prendre ma retraite à compter d’aujourd’hui”, a déclaré Davis dans un communiqué officiel publié par le club. «Je tiens à remercier le groupe de partenariat Orioles, dirigé par la famille Angelos, l’organisation Orioles, mes coéquipiers et entraîneurs, l’hôpital pour enfants de l’Université du Maryland avec qui je continuerai à m’impliquer après ma retraite et, bien sûr, Birdland. Merci à tous pour les nombreux souvenirs que je chérirai pour toujours.

Merci, Crush. pic.twitter.com/WRdQrfDyOz – Orioles de Baltimore (@Orioles) 12 août 2021

Davis prend sa retraite plus d’un an avant l’expiration de son contrat de 161 millions de dollars. Selon MLB.com, Davis recevra tout l’argent restant après que lui et l’équipe auront restructuré l’accord, qui comprend des paiements différés jusqu’en 2037. Il devait gagner 21 millions de dollars l’année prochaine, et cette somme sera déduite de la taxe de luxe Orioles. Davis recevra des versements annuels pour les quatre prochaines années.

Davis, 35 ans, a commencé sa carrière avec les Texas Rangers en 2008. Il a fait partie de l’équipe pendant près de quatre saisons avant d’être échangé aux Orioles en juillet 2011. Davis a atteint son premier et unique match des étoiles en 2013 et était le domicile de la MLB. chef de file cette même année (53). En 2015, Davis a de nouveau mené la MLB aux circuits avec 47. De 2012 à 2017, Davis a frappé au moins 26 circuits par an. L’année dernière, des blessures ont conduit Davis à ne frapper aucun circuit en 16 matchs.

“Aujourd’hui est un jour où nous devrions célébrer Chris et toutes les grandes choses qu’il a faites ici”, a déclaré le manager des Orioles, Brandon Hyde. «Ces très bonnes années, il était un incontournable de la programmation et un important producteur de run. Une batte de milieu de gamme dans une très, très bonne équipe qui a eu des années de calibre All-Star. Il a fait tellement de choses en dehors du terrain aussi. Excellent coéquipier, très apprécié dans la ligue. Je pense que ce sera son héritage.