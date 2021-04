Un joueur de Roblox a réussi à s’infiltrer dans le corps de presse de la Maison Blanche

Un joueur de Roblox a endossé le rôle de journaliste de la Maison Blanche et a réussi à poser des questions à l’attachée de presse Jen Psaki.

Comme l’a rapporté Politico, le joueur – s’appelant Kacey Montagu du média fictif White House News (WHN) – a réussi à poser des questions à l’attaché de presse de la Maison Blanche via d’autres membres du corps de presse. En réalité, ils sont membres d’un groupe de jeu de rôle politique sur Roblox appelé nUSA et se faisaient passer pour un journaliste pour le Daily Mail et comme membre de l’Association des correspondants de la Maison Blanche.

Ces dernières semaines, ils ont réussi à soumettre quatre questions à Psaki via de vrais journalistes, affirmant qu’ils ne pouvaient pas être dans la pièce en raison des restrictions de coronavirus. Ils avaient ouvert deux comptes Twitter et soumis des demandes d’accès à l’information, en plus d’obtenir le formulaire de divulgation financière de Psaki.

Montagu a commencé lors de la création du compte Twitter @WHschedule, avant de démarrer @WHpoolreport. Des deux, ils tweetaient les horaires quotidiens des hauts responsables du gouvernement américain, en plus des rapports de la communauté. À partir de là, ils ont réussi à attirer l’attention de nombreux journalistes de la Maison Blanche et de membres de l’administration, et ils ont donc décidé de s’essayer au reportage.

«J’adore le journalisme, et je pense que le Press Corps fait un très mauvais travail en ce moment», a déclaré Montagu une fois contacté par e-mail. . “

Roblox est devenu public en mars via une liste directe. Au moment de la rédaction de cet article, la société a une capitalisation boursière de 41,29 milliards de dollars.

