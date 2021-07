Un joueur de rugby sanctionné pour s’être enfoncé le doigt dans les fesses de son rival

in

07/08/2021 à 14h05 CEST

Le match de rugby entre les Dragons Catalans et les Giants de Huddersfield Elle s’est terminée par la victoire de l’équipe de France 50-12 à domicile anglais. Cependant, le plus important de la réunion rencontré plus tard.

Le joueur de l’équipe anglaise Sam Kasiano, Après avoir terminé le match, il a dénoncé l’un des joueurs de l’équipe adverse et celui-ci est tombé un punition importante.

le Le finisseur des Dragons Catalans Joel Tomkins a été sanctionné par le comité d’examen de la Rugby Football League avec 10 matchs pour avoir prétendument « passé le doigt dans les fesses d’un adversaire », tel que rapporté par Sky Sports. La sanction était de grade F, la plus grave de la ligue de rugby. L’événement a eu lieu à la 55e minute du match qui s’est joué en play-offs.

Pendant le match, le joueur n’a voulu porter aucune accusation mais l’a communiqué après l’avoir terminé. Le comité de discipline s’est réuni pendant quelques heures pour prendre la décision finale sur la sanction sévère. Le joueur néo-zélandais a reconnu sa culpabilité et en plus de la sanction sportive qui a été imposée, il a été ajouté payer une amende de 500 livres.