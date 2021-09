Un joueur de Tottenham à 22 millions de livres sterling dit qu’il a grandi en tant que fan de Manchester United, explique pourquoi

in



L’attaquant de Tottenham Hotspur, Son Heung-min, a déclaré sur Pro-Direct Soccer qu’il avait grandi en tant que fan de Manchester United.

Son a dit qu’il était fan de United en grandissant à cause de Park Ji-sung.

Park était dans les livres de United de 2005 à 2012, et a remporté le titre de Premier League à quatre reprises et la Ligue des champions une fois.

Son – qui a coûté aux Spurs 22 millions de livres sterling en frais de transfert à l’été 2015, selon The Guardian – a déclaré qu’il était devenu un fan de United à cause de son compatriote sud-coréen Park.

Cependant, l’international sud-coréen de 29 ans a déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir les Diables rouges maintenant.

Son a déclaré sur Pro-Direct Soccer: “Manchester United parce que Ji-Sung jouait manifestement. C’est un héros national.

La star de Tottenham a ajouté : “Il a été le premier à jouer en Premier League, donc je soutenais United, mais je ne peux pas maintenant.”

(De gauche à droite) Nemanja Vidic de Manchester United, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Ji Sung Park et Patrice Evra célèbrent leur victoire en championnat avec le trophée (.)

Grand joueur pour Tottenham Hotspur

Son est l’un des meilleurs joueurs offensifs de la Premier League et est une figure clé des Spurs.

Le joueur de 29 ans marque des buts et crée des occasions pour ses coéquipiers.

Le n°7 de Tottenham a marqué deux buts en trois matches de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Son a marqué 17 buts et donné 10 passes décisives en championnat la saison dernière, et a marqué 11 buts et donné 10 passes décisives en championnat en 2019-2020.

Pour que les Spurs connaissent une saison réussie, Son devra être au top de sa forme tout au long.

