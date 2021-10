Un joueur des Bengals ombrage le restaurant de spaghettis de la mère d’Eminem après avoir vomi sur le terrain des Lions de Detroit pendant le match

Le joueur de ligne offensive des Bengals de Cincinnati, Jackson Carman, est tombé malade lors du match de dimanche contre les Lions de Detroit, et Eminem pourrait être la personne à blâmer pour cela. Il a été rapporté par le site de fans des Bengals Cincy Jungle que Carman vomissait sur le terrain avant de se diriger vers la tente médicale. Les Bengals ont annoncé que Jackson souffrait d’une « maladie » et son retour au jeu est « discutable ». Sur Twitter, Jackson a dit à ses abonnés de ne pas manger chez Mom’s Spaghetti à Detroit, ce qui signifie probablement que le restaurant appartenant à Eminem était le coupable.

Mom’s Spaghetti a ouvert ses portes fin septembre. Et comme mentionné par le Metro Times, le restaurant comprend des spaghettis, des spaghettis aux boulettes de viande, des spaghettis aux boulettes de viande végétariennes et des sandwichs aux spaghettis. Et le nom fait référence à une parole de « Lose Yourself » d’Eminem qui dit: « Ses paumes sont moites, ses genoux faibles, ses bras sont lourds / Il y a déjà du vomi sur son pull, les spaghettis de maman. » En 2017, Eminem a ouvert Mom’s Spaghetti en tant que boutique éphémère au Shelter de Detroit, tout en faisant la promotion de la sortie de son album, The Revival.

Je ne recommanderais pas de manger des spaghettis aux mamans lorsque vous visitez Detroit. . – THEJIANT (@Jackthejiant) 18 octobre 2021

Carman, 21 ans, a été repêché par les Bengals au deuxième tour plus tôt cette année en provenance de Clemson. Il a commencé trois matchs pour les Bengals jusqu’à présent cette saison et a aidé l’équipe à obtenir une fiche de 4-2. Carman a joué au football universitaire à Clemson où il a remporté un championnat national en 2018. Lors de sa dernière saison à Clemson, Carman a été nommé dans la deuxième équipe All-ACC. Carman est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les Bengals ont pu renverser la vapeur cette saison. Ils ont déjà égalé leur total de victoires de l’année dernière et ne sont qu’à un match des Ravens de Baltimore pour la tête de l’AFC North. Dimanche, les Bengals ont battu les Lions 34-11, et ils savent qu’ils peuvent mieux jouer.

« Nous n’avons pas ces attentes record », a déclaré l’entraîneur des Bengals Zac Taylor après le match, selon ESPN. « Il s’agit simplement de la façon dont notre équipe avance et progresse. Et c’est tout ce qui m’importe. » Les Bengals cherchent à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015. Ils cherchent également à remporter leur premier match de séries éliminatoires depuis 1990. La dernière fois que les Bengals ont atteint le Super Bowl, c’était en 1988.