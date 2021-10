Un joueur des Dodgers ne croit pas aux décisions et relie le Grand Chelem

Trea Turner ne croit pas aux choses qui sont déjà définies. Ni le fait d’être le chef au bâton ni le fait que les Giants mènent les Padres de huit points ne font baisser la garde au deuxième but des Dodgers.

Dans un match qui a commencé avec différentes nuances, la domination initiale de Walker, la blessure de Muncy et sa défaite plus tard, l’équipe bleue de Californie, une fois de plus, a fait preuve de classe et d’autorité.

Venez voir le spectacle de Trea Turner au collège. 😎 # LosDodgers | #Dodgers pic.twitter.com/vKW3XL2qW9 – Les Dodgers (@LosDodgers) 3 octobre 2021

À la fin de la cinquième manche, ils ont combiné le dessin sur une base de Mookie avec un full, en avançant sur un Grounder au champ intérieur de Corey Seager qui était sûr au début, puis le plat principal.

TREA TURNER frappe son deuxième GRAND SLAM en trois jours et les #Dodgers ont battu les #Brewers 6-1 au cinquième. HR 28 de Turner dans l’année.

💥HR de 408 piedspic.twitter.com/z8oKWYYpIG – Joframaso⚾️ (@joframaso) 3 octobre 2021

Dès le 1er octobre, contre les Brewers eux-mêmes, Trea a frappé deux circuits, dont un du Grand Chelem pour égaler un match au plus fort de la cinquième manche que les Dodgers de Los Angeles ont perdu par quatre touchés.

Le Grand Chelem de Trea Turner a #Dodgers 6-1 au 6e, mais #Giants mène 9-1 dans cette même manche. – Enrique Rojas / ESPN (@ Enrique_Rojas1) 3 octobre 2021

Aujourd’hui, à la date de clôture de la saison régulière, Trea Turner a frappé un ballon de 408 pieds pour avancer et mettre des chiffres sur le tableau de bord qui pourraient être définitifs dans la victoire 106 des Dodgers de la saison.

Tout s’annonce bien pour l’équipe et les esprits seront au rendez-vous pour relever les défis à venir.