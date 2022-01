Un joueur des Las Vegas Raiders arrêté pour DUI lundi matin

Le demi de coin recrue des Las Vegas Raiders Nate Hobbs a été arrêté lundi matin pour délit de conduite avec facultés affaiblies, selon des informations (par PEOPLE). Les agents ont trouvé Hobbs endormi dans sa voiture, qui était garée sur la rampe de sortie d’un parking à Las Vegas, selon ESPN. Cela survient deux mois après que l’ancien receveur des Raiders Henry Ruggs III a été impliqué dans un accident de voiture à grande vitesse enflammé où une femme de 23 ans et son chien sont morts.

La police a déclaré: « Les agents à l’arrivée ont pris contact avec le conducteur, identifié comme étant Nathan Hobbs, 22 ans. Il a passé le FST (test de sobriété sur le terrain) par patrouille et a échoué. Il a été transporté au centre de détention du comté de Clark où il a été réservé pour DUI (délit). » Les Raiders ont publié un communiqué disant qu’ils étaient « au courant » de l’incident.

Raiders CB Nate Hobbs arrêté pour conduite avec facultés affaiblies après avoir été retrouvé évanoui dans sa voiture https://t.co/Y51nesJ4x1 #Raiders pic.twitter.com/3rH6qyxjM0 – NFLTradeRumors.co (@nfltrade_rumors) 4 janvier 2022

« L’organisation est en communication avec les forces de l’ordre locales et est en train de collecter plus d’informations », indique le communiqué. « Nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. » L’arrestation de Hobbs intervient après que les Raiders ont remporté une énorme victoire sur les Colts d’Indianapolis pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. L’entraîneur-chef par intérim des Raiders, Rich Bisaccia, a été interrogé sur la façon dont la situation à Hobbs pourrait ne pas être une distraction étant donné que l’équipe a traité avec Ruggs, la perte de l’entraîneur-chef Jon Gruden et le demi de coin Damon Arnett étant coupés après avoir été vu sur une vidéo proférant des menaces de mort.

« En ce qui concerne les distractions, nous avons en quelque sorte appris à gérer les distractions ici », a déclaré Bisaccia. « Nous sommes certainement déçus par les nouvelles. Je n’ai pas encore tous les faits. Je pourrai commenter, je pense, à la fin de la semaine, lorsque j’aurai plus d’informations sur ce qui va réellement se passer avec ça. »

Pour que les Raiders atteignent les séries éliminatoires, ils doivent battre les Chargers de Los Angeles lors de leur dernier match de la saison dimanche. Cependant, les Raiders peuvent également subir une défaite si les Colts et les Steelers de Pittsburgh perdent également ce week-end. Hobbs, 22 ans, a été sélectionné par les Raiders au cinquième tour du repêchage en avril de l’année dernière. En 15 matchs, Hobbs a enregistré 67 plaqués, un sac, une interception et deux passes défendues. Dimanche, Hobbs a réussi quatre plaqués et un quart-arrière dans la victoire contre les Colts.