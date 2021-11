Un joueur des Las Vegas Raiders sera accusé de conduite en état d’ébriété dans un accident mortel

Le receveur des Last Vegas Raiders Henry Ruggs III a été impliqué dans un accident de voiture tôt mardi matin qui a tué une personne et conduira Ruggs à être accusé de conduite en état d’ivresse entraînant la mort, selon ESPN. Les agents de la police métropolitaine de Las Vegas « ont réagi à une collision routière près de l’intersection de South Rainbow Boulevard et de South Spring Valley Parkway, impliquant une Chevrolet Corvette et une Toyota Rav4. Les agents d’intervention ont localisé la Toyota en feu. femme décédée à l’intérieur de la Toyota. L’enquête préliminaire indique que l’avant de la Chevrolet est entré en collision avec l’arrière de la Toyota.

La police a poursuivi en disant: « Le conducteur de la Chevrolet, identifié comme étant Henry Rugs (sic) III, âgé de 22 ans, est resté sur les lieux et a montré des signes d’affaiblissement des facultés. Il a été transporté à l’hôpital UMC pour être traité pour non-vie. menace de blessures. Ruggs sera accusé de conduite en état d’ébriété ayant entraîné la mort. Il s’agit d’une enquête en cours. Une passagère se trouvait dans la voiture de Ruggs qui a également été transportée à l’hôpital. S’il est reconnu coupable, Ruggs risque jusqu’à 20 ans de prison.

Raiders WR Henry Ruggs III a été impliqué dans un accident de voiture tôt mardi matin qui a tué une personne. Il sera accusé de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort. https://t.co/RUX0K4f0Xd pic.twitter.com/TV8kZP9Tvu – SportsCenter (@SportsCenter) 2 novembre 2021

« Les Raiders sont au courant d’un accident impliquant Henry Ruggs III qui s’est produit ce matin à Las Vegas. Nous sommes dévastés par la perte de la vie et nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime. Nous sommes en train de recueillir des informations et allons Je n’ai pas d’autre commentaire pour le moment », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de la victime de cette horrible tragédie », a déclaré un porte-parole de la NFL à Tom Pelissero du NFL Network. Nous continuerons à rassembler des faits et à surveiller la question dans le cadre de nos politiques, mais nos pensées pour le moment vont à ceux qui sont touchés par cet incident dévastateur. »

Raiders WR Henry Ruggs a été impliqué dans un grave accident de voiture à Las Vegas plus tôt ce matin. Prier 🙏 pour toutes les personnes impliquées. pic.twitter.com/JT1zRc2ldL – DC (@DylansRawTake) 2 novembre 2021

Ruggs a été sélectionné n ° 12 au classement général de la NFL en 2020. Au cours de sa saison recrue, Ruggs a capté 26 passes pour 452 verges et deux touchés. Et en sept matchs cette saison, Ruggs a enregistré 24 réceptions pour 469 verges et deux scores. Ruggs a joué au football universitaire en Alabama et a aidé l’équipe à remporter le championnat national en 2017. Au cours de ses trois saisons avec le Crimson Tide, Ruggs a capté 98 passes pour 1 716 verges et 24 touchés en 40 matchs.