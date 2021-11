Un joueur des Ravens de Baltimore touché à la jambe par Stray Bullet

Le secondeur des Ravens de Baltimore, Malik Harrison, a été touché par une balle perdue dans le mollet gauche, le laissant avec une blessure ne mettant pas sa vie en danger, a annoncé l’équipe lundi. Harrison a été blessé à l’extérieur d’une boîte de nuit de Cleveland dimanche soir alors que les Ravens étaient au revoir, a annoncé la police, selon ESPN. Il a reçu un traitement dans un hôpital local et est retourné à Baltimore plus tard lundi.

« Je ne pense pas que ce soit grave du tout », a déclaré l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh. « Je suis optimiste que tout ira bien. Je me sens mal pour la situation, heureux qu’il aille bien. Je suis très reconnaissant qu’il aille bien et qu’il ne souffre pas plus. Tout peut arriver. C’est juste une situation difficile. » Lundi soir, Harrison s’est rendu sur Twitter pour envoyer un message à ses abonnés et faire le point sur son état de santé.

« Je tiens à remercier tout le monde du fond du cœur pour toutes les pensées et les prières que vous m’avez envoyées au cours des dernières 24 heures », a écrit Harrison. « Je tiens à remercier l’équipe des SMU et le personnel de l’hôpital pour m’avoir soigné. Bien qu’aujourd’hui ait été très accablant, je suis ravi de revenir très bientôt sur le terrain de football, de jouer le jeu que j’aime jouer. »

Selon l’Associated Press, Harrison a déclaré aux officiers, qui arrêtaient quatre hommes impliqués dans la fusillade, qu’il se trouvait dans un club dimanche soir lorsqu’une bagarre a éclaté. Harrison a déclaré à la police que des personnes avaient été expulsées du club par la sécurité et qu’il était à l’extérieur avec un groupe lorsqu’elles ont vu une personne avec une arme à feu. Lorsque Harrison a entendu des coups de feu, tout le monde a commencé à courir.

Harrison a été sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL 2020. À sa saison recrue, Harrison a enregistré 44 plaqués et une passe défendue en 16 matchs avec six départs. En sept matchs cette saison, Harrison a inscrit 22 plaqués et deux plaqués pour des pertes. « Je n’ai pas vraiment montré ma capacité de couverture, mais c’est là », a déclaré Harrison lorsqu’il a été repêché par les Ravens l’an dernier. « On ne m’a pas vraiment demandé de le faire à Ohio State. Je sais que j’ai quelques améliorations à faire avec ça, mais c’est là. Une fois que j’aurai la bonne technique et plus de représentants, alors je serai excellent dans ce domaine. »