Un joueur des Rays a “volé” le bulletin de reconnaissance des Blue Jays et a été téléporté pour cela

Il n’y a rien qui rend les équipes de la Ligue majeure de baseball plus excitantes et dérangées qu’un avantage concurrentiel et les règles non écrites destinées à garder ces avantages hors du jeu. Du panneau massif des Astros de Houston volant la controverse il y a quelques années à la discussion sans fin sur l’interdiction des «trucs collants» des lanceurs cette saison, le baseball ressemble souvent à une guerre sans fin d’un côté essayant d’enfreindre les règles et de l’autre faisant des accusations d’actes répréhensibles. Cela devient particulièrement chaud quand cela se produit entre des rivaux de division.

Les Rays de Tampa Bay et les Blue Jays de Toronto se sont battus toute la saison dans un AL East historiquement fort. Tampa Bay a été en tête de la division la majeure partie de l’année après avoir remporté l’AL la saison dernière, et mercredi, ils ont décroché une place en séries éliminatoires de la MLB pour la troisième année. Toronto, quant à lui, a été très chaud pour clôturer la saison et est maintenant à égalité avec les Yankees pour la dernière place de wildcard AL. La série entre Tampa et Toronto cette semaine a eu des implications majeures en séries éliminatoires.

Les tensions sont montées mardi après un étrange incident après un jeu au marbre. Alors que le voltigeur de Tampa Kevin Kiermaier a été expulsé à domicile en sixième manche sur un jeu au marbre, une carte de jeu qui aurait été remplie d’informations sur le rapport de dépistage est tombée du bracelet du receveur des Blue Jays Alejandro Kirk. Kiermaier ramassa la carte et continua son petit bonhomme de chemin.

Voici la vidéo de l’incident :

Les Blue Jays ne sont pas contents. Hier soir dans le 6e, Kevin Kiermaier s’est glissé dans le marbre et a attrapé une carte (vidéo ici). Cette carte, m’a-t-on dit, provenait du bracelet d’Alejandro Kirk qui est tombé sur l’étiquette. Au programme : le plan de match des Blue Jays sur les lancers face aux frappeurs des Rays. pic.twitter.com/wjjuYd3Bhk – Arash Madani (@ArashMadani) 21 septembre 2021

Kiermaier a déclaré qu’il pensait que c’était sa propre carte qu’il gardait avec les informations de dépistage. Il a dit qu’il n’avait jamais vraiment regardé la carte et l’a remise au directeur du club-house des Rays.

Voici les commentaires de Kiermaier après le match sur l’incident :

J’ai parlé avec Kiermaier. Ce sont ses commentaires. Vers 17h20, Kevin Cash est sorti pour en parler à Charlie Montoyo. Les Jays sont énervés. Comme me l’a dit une source de l’équipe, “s’il y a une carte que nous ne voudrions pas qu’un adversaire ait, c’est celle-là” Plus à 18h30 sur @Sportsnet pic.twitter.com/Rp6iaGNPwM – Arash Madani (@ArashMadani) 21 septembre 2021

Le manager de Tampa, Kevin Cash, s’est excusé auprès de Toronto après le match, et le manager des Jays, Charlie Montoyo, a qualifié l’incident d'”agua under the bridge”.

Histoire terminée, non ? C’est du baseball, alors bien sûr que non.

Mercredi, alors que les Rays menaient Toronto 7-1 en fin de 8e manche, Kiermaier a reçu une balle rapide dans le dos. Les bancs se sont rapidement dégagés et le lanceur Ryan Borucki a été expulsé.

Tout cela est un peu idiot et détourne l’attention du fait que l’AL a une course éliminatoire impressionnante en cours. Borucki va-t-il être suspendu alors que les Jays disputent leurs 10 derniers matchs de la saison pour tenter de se qualifier pour les séries éliminatoires?

Certaines personnes soutiennent que Kiermaier a eu tort de ramasser la carte. Personnellement, il semble que les Jays soient perdants en le téléportant pour cela après qu’il semble que le problème soit réglé. Peu importe ce que vous pensez, soyons tous d’accord pour dire que les séries éliminatoires doivent arriver bientôt afin que nous ayons quelque chose de mieux à dire.