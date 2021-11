Un joueur des Seahawks surpris en train de réintégrer le match contre les Packers après son éjection

Un joueur des Seahawks de Seattle a été surpris en train de réintégrer le match dimanche contre les Packers de Green Bay après son expulsion au quatrième quart. DK Metcalf a été expulsé du match après avoir affronté les joueurs des Packers Henry Black et Eric Stokes. Cependant, le receveur vedette des Seahawks a tenté de réintégrer le jeu avec 1:13 restant dans le match, seulement deux jeux plus tard, comme mentionné par CBS Sports. Un fonctionnaire s’est approché de Metcalf et lui a dit de partir.

Selon Ian Rapoport du réseau NFL, Metcalf pourrait être condamné à une amende pour ses actions mais ne sera pas suspendu. Metcalf était frustré que les Seahawks aient perdu 17-0 et a terminé le match avec trois réceptions pour 26 verges. Les Seahawks cherchaient à se remettre sur les rails alors qu’ils récupéraient le quart-arrière Russell Wilson qui avait raté le mois dernier en raison d’une blessure au doigt.

Gênant : DK Metcalf a été éjecté puis a tenté de revenir dans le match. Ref lui a dit de quitter le terrain.pic.twitter.com/o7rmceexXZ – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 15 novembre 2021

« Mon doigt allait bien », a déclaré Wilson après le match, selon le site officiel de l’équipe. « Le problème avec ce soir, c’est que je viens d’avoir deux mauvais jeux. C’est vraiment ce que c’était. J’avais l’impression que nous déplacions assez bien le ballon. Nous avons eu ce très bon drive là-bas. quoi que ce soit, et j’ai essayé de faire un lancer à DK et le gars (le défenseur) a fait un bon jeu. »

« C’était une grande opportunité ce soir d’avoir la chance de battre cette équipe ici et tout ça », a déclaré l’entraîneur-chef des Seahawks Pete Carroll. « Avec 10 minutes à jouer et nous sommes à trois rien et avons suffisamment de chances de l’attacher et tout ça. Nous avons joué très fort et très fort. La défense nous a gardés dans le match toute la nuit. Russ [Wilson] essayé d’obtenir un lancer dans la zone des buts là-bas et nous avons eu une chance de marquer sur le terrain que nous pouvions prendre. Il a essayé de le coller derrière le gars et cela ne convenait tout simplement pas. Il a fait une erreur et il le sait. »

Metcalf, 23 ans, a été sélectionné au deuxième tour par les Seahawks lors du repêchage de la NFL 2019. À sa saison recrue, Metcalf a capté 58 passes pour 900 verges et sept touchés. Il a connu une saison exceptionnelle en 2020, capturant 83 passes pour 1 303 verges et 10 touchés, ce qui l’a amené à être nommé dans le Pro Bowl et la deuxième équipe All-Pro.