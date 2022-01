Un joueur des Titans du Tennessee accusé d’agression après s’être battu avec un employé de Walgreens

Le secondeur des Tennessee Titans Bud Dupree a récemment reçu une citation car il a été accusé de délit de voies de fait après une bagarre avec un employé de Walgreens à Nashville, selon ESPN. Le service de police de Metro Nashville a déclaré que l’incident s’était produit dimanche soir à Walgreens après une altercation verbale entre un employé de 20 ans et des personnes qui sont entrées dans le magasin avec Dupree, qui auraient saisi l’employé et son téléphone. Cela a conduit à une bagarre entre Dupree et l’employé, et Durpee est parti une fois l’altercation terminée.

« En raison de l’agression de la victime, l’accusé est accusé d’agression-crainte de blessures corporelles », a déclaré mardi le MNPD dans son communiqué. Don Aaron, un porte-parole du MNDP, a déclaré au Tennessean que l’employé aurait utilisé son téléphone pour filmer l’incident. Il aurait subi une coupure au front tandis qu’une employée s’était blessée à l’une des mains.

Dupree a trois semaines pour se présenter à la réservation. Le secondeur des Titans et son avocat ont rencontré des détectives mardi matin. Dans un communiqué, les Titans ont déclaré qu’ils étaient « au courant de la situation et qu’ils recueillaient des informations supplémentaires ». Dupree, 28 ans, a commencé sa carrière dans la NFL avec les Steelers de Pittsburgh. Il a été sélectionné par les Steelers au premier tour du repêchage de la NFL en 2015 et a fait partie de l’équipe pendant six saisons. Au cours de sa carrière avec les Steelers, Dupree a enregistré 54 plaqués pour des pertes et 42,5 sacs. Il a connu une saison exceptionnelle en 2019 lorsqu’il a inscrit 16 plaqués pour des pertes et 11,5 sacs en 16 matchs.

En mars 2021, Durpee a signé un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans avec les Titans. Il a disputé 10 matchs cette année et a inscrit trois sacs, une fois un échappé forcé et une passe défendue. Dupree a récemment raté quelques semaines d’action en raison d’une blessure abdominale.

« S’ils gardent cette mentalité de terrain et de livre du côté offensif du ballon, quand Derrick Henry prend le terrain et que tout le monde est dans la surface et qu’ils lancent la passe de jeu et écartent les gens … ils lancent les sorties et AJ Brown l’emmenant à 60 mètres du berceau sur une pente, c’est une situation charmante », a déclaré Dupree sur le podcast Behind the Mask en avril 2021, selon le Nashville Post. « Je suis juste excité qu’ils aient tenté ma chance et je suis prêt à en faire partie. »