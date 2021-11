Un joueur des Vikings du Minnesota hospitalisé en raison de problèmes liés au COVID-19

Un joueur des Minnesota Vikings a été hospitalisé en raison de problèmes de COVID-19, selon plusieurs rapports. L’entraîneur-chef des Vikings, Mike Zimmer, a confirmé qu’un joueur s’était rendu aux urgences en raison d’un essoufflement. Le joueur était toujours à l’hôpital mercredi, mais Zimmer a déclaré qu’il était « stable maintenant ». Zimmer n’a jamais dévoilé le nom du joueur, mais selon ESPN, le joueur est le joueur de ligne offensive Dakota Dozier. Il a été placé sur la liste de réserve/COVID-19 vendredi et est entièrement vacciné.

« C’est des choses sérieuses, donc, je ne sais pas », a déclaré Zimmer. « Comme 29 gars sont testés à cause d’un contact étroit, y compris moi-même. Faites simplement ce que nous faisons. » On a également demandé à Zimmer si la réaction du joueur provenait du vaccin (rappel) ou du COVID-19. « Non, c’était COVID. Je ne suis pas médecin, mais c’était une pneumonie COVID ou quelque chose comme ça – il avait du mal à respirer. » Dozier est l’un des cinq joueurs que les Vikings ont mis sur la liste de réserve/COVID-19. Deux d’entre eux sont le joueur de ligne offensive Garrett Bradbury et le demi de sûreté Harrison Smith.

Cette nouvelle survient alors que le rival des Vikings, les Green Bay Packers, fait face à leurs problèmes de COVID-19. L’équipe a été condamnée à une amende de 300 000 $ pour avoir enfreint les protocoles COVID-19. Le quart-arrière Aaron Rodgers a également été condamné à une amende pour ne pas avoir assisté à une fête sans être vacciné sans porter de masque. Rodgers a été testé positif au COVID-19 la semaine dernière et a déclaré aux journalistes en août qu’il était « immunisé », ce qui a amené beaucoup à croire qu’il était vacciné.

« J’ai fait des commentaires que les gens auraient pu trouver trompeurs. Et à tous ceux qui se sont sentis induits en erreur par ces commentaires, j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires », a déclaré Rodgers mardi sur The Pat McAfee Show. « Je comprends que ce problème, en général, est très coûteux pour beaucoup de gens parce que nous parlons de santé publique. Je respecte totalement cela. J’ai pris une décision qui était dans le meilleur intérêt basée sur la consultation de mes médecins. Et je Je comprends que tout le monde ne le comprendra pas nécessairement. Mais je respecte l’opinion de tout le monde. »

Dozier, 30 ans, a été repêché par les Jets de New York au quatrième tour en 2014. Après avoir passé cinq saisons avec les Jets, Dozier a signé avec les Vikings en 2019 et a commencé les 16 matchs l’an dernier. Il a joué au football universitaire à Furman où il a été un All-American unanime en 2013.