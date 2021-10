Un joueur d’intérêt révélé, alors que les éclaireurs de Man Utd visitent à nouveau le repaire préféré

Les scouts de Manchester United sont souvent vus en visite au Portugal et maintenant le sujet de leur intérêt a été révélé.

Selon A Bola, l’entourage de United était de retour à Benfica ce week-end et un attaquant est leur objectif principal.

Le journal affirme que les éclaireurs étaient présents « précisément avec la mission d’espionner Darwin Nunez ».

Auparavant, il avait été suggéré que United suivait l’attaquant uruguayen de 22 ans. Mais contrairement à leurs visites précédentes, lorsque Nunez a impressionné, il était apparemment en dessous de la moyenne dimanche.

Benfica a perdu 1-0 à domicile contre Portimonense et Nunez était loin d’être impressionnant, en contraste frappant avec les récents affichages.

On pense que les officiels de United ont regardé le joueur au moins deux fois cette saison et qu’il a marqué deux fois à chaque fois.

L’un de ces matchs était contre Barcelone en Ligue des champions la semaine dernière, alors qu’auparavant, ils avaient vu Nunez frapper un doublé contre Boavista le mois dernier.

Jusqu’à présent, on ne savait pas exactement qui United regardait.

Laisser derriere Alex Grimaldo est un autre joueur qui a été lié à un passage en Premier League. Un Bola est cependant sûr que Nunez est l’homme que United suit.

L’intérêt de Brighton pour Nunez

Le journaliste Andy Naylor de l’Athletic a affirmé que Nunez était une cible pour Brighton au cours de l’été. L’attaquant a marqué 14 buts la saison dernière après son transfert de 21,8 millions de livres sterling d’Almeria en Espagne.

Cette saison, il a marqué six en huit matchs pour les géants portugais. Cependant, il a raté un certain nombre d’occasions dimanche avec le journal Enregistrez, via Sport Witness, disant qu’il avait « plus de volonté que de tête ».

Nunez est maintenant parti en mission internationale avec l’Uruguay, où il fera équipe avec l’attaquant de Man Utd Edinson Cavani.

Reste à savoir si l’intérêt apparent de United sera discuté entre les deux.

