Un joueur frustré de Man Utd prend des mesures pour sécuriser le transfert de janvier

Le paria de Man Utd, Donny van de Beek, aurait changé d’agent alors qu’il cherchait à obtenir un transfert en janvier loin d’Old Trafford.

Le milieu de terrain central a rejoint les Red Devils pour 35 millions de livres sterling mais n’a jamais vraiment eu l’occasion d’impressionner. Sa première saison était principalement composée de camées tardifs et d’apparitions dans des compétitions de coupe.

On espérait que le meneur de jeu se verrait accorder plus de temps de jeu en 2021-22. Mais après neuf tours de matches de Premier League, il n’a joué que six minutes.

Il n’est donc pas surprenant que les caméras l’aient pris l’air furieux dans la pirogue. Le manager Ole Gunnar Solskjaer continue de jouer contre Paul Pogba ou Bruno Fernandes au milieu de terrain offensif central.

Sentant clairement que sa défense a besoin de protection, le Norvégien met rarement van de Beek au milieu de terrain non plus.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a fait le point sur la situation du Néerlandais la semaine dernière. Il a tweeté qu’il y avait un « grande chance » que le joueur quitte Man Utd en prêt en janvier.

Van de Beek a alors agi en informant son agent, Guido Albers, qu’il souhaitait un transfert. Mais des rapports en provenance des Pays-Bas fournissent une nouvelle affirmation surprenante.

Le média très respecté De Telegraaf, cité par Metro, écrit que van de Beek s’est séparé d’Albers.

Il travaille maintenant avec Ali Dursun de HCM Sports Management, qui représente la star de Barcelone et ancien coéquipier de van de Beek à l’Ajax Frenkie De Jong.

Dursun visera à concevoir un commutateur temporaire pour le joueur de 24 ans. Une destination potentielle est Everton. Leur directeur, Marcel Brands, a révélé plus tôt ce mois-ci que les Toffees avaient tenté de signer van be Beek pendant la fenêtre d’été.

Ils avaient échoué car Man Utd souhaitait conserver ses services pour le début de la campagne. Mais la situation du joueur n’a pas changé et un mouvement est très probable lors de la réouverture du marché des transferts.

Scholes dans l’évaluation brutale de l’as de Man Utd

La légende de Man Utd, Paul Scholes, a critiqué Paul Pogba après que le Français a été expulsé contre Liverpool.

La star est entrée en jeu à la mi-temps lorsque le score était de 4-0 en faveur de Liverpool. Mais il était en partie fautif pour un cinquième but et a été licencié peu de temps après.

Scholes a déclaré à Premier League Productions: « Paul Pogba entrant sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et peut-être obtenir un peu de respectabilité, essaie de se tenir sur le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu de la pitch… donne le but.

« Puis plus tard, vous êtes expulsé avec un tacle ridicule, maintenant vous êtes mené 5-0 avec 10 hommes. Il faudrait penser que si Ole est toujours manager là-bas, reverrons-nous Pogba sous un maillot United ?

« Il a causé du chaos au cours des deux dernières années. Tout le monde sait quel talent il est. Tout le monde lui fait confiance, chaque manager lui fait confiance, a essayé de lui donner sa tête et de le laisser être le joueur qu’il a été.

«Mais avec toute l’agitation, ne pas signer son contrat, presque rançonner le club. Et puis il arrive et fait quelque chose comme ça. Ce n’est pas la faute d’Ole, ne vous méprenez pas. Mais c’est en partie cela qui résume presque la performance de United aujourd’hui.

