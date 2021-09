Un joueur gagne 800 000 € en jouant au poker chez Winamax !

in

“GANDAGAJO& rdquor; est devenu le 21e joueur à remporter le jackpot à sept chiffres de l’histoire du jeu. Expresso, Le tournoi de poker le plus populaire de Winamax! Lorsque nous analysons les statistiques de GANDAGAJO Aux tables Expresso, un tournoi d’une durée moyenne de dix minutes, nous savons que nous avons l’un des joueurs les plus experts et récurrents dans ce format.

Véritable spécialiste de la discipline, GANDAGAJO est sur une lancée cette année, avec quatre jackpots de 40 000 € remportés sur des tables de 50 € de buy-in, soit un gain de 160 000 € en quelques mois seulement. Et au poker, lorsque le succès est de notre côté, nous avons généralement tendance à vouloir essayer le niveau supérieur. C’est peut-être ce que GANDAGAJO s’est dit : les vacances sont finies et une nouvelle saison de poker commence, pourquoi ne pas tenter votre chance avec les tables à 100€ ?

Peu importe ce que c’est, GANDAGAJO Il a bien fait de changer d’habitude lundi dernier : à 23h46 heure exacte, il s’est retrouvé assis à une table Expresso 1 Million. Peu après, il serait le gagnant qui empocherait les 800 000 €, le prix réservé au champion