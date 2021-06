Un joueur moyen peut-il gagner sans streaming ?

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Dans les années 1980, lorsque les plus vieux d’entre nous dans le monde du jeu jouaient à Atari, l’idée que jouer à des jeux vidéo était plus qu’une simple perte de temps était inconnue. Il n’y avait pas d’équipes eSports, pas de tournois, pas de diffusions, pas de public ni de joueurs professionnels.

Le temps a changé.

Según el Informe de mercado global de deportes electrónicos y transmisión en vivo de Newzoo 2021 , la audiencia mundial de deportes electrónicos crecerá a 474 millones en 2021, con la audiencia más grande en China y los ingresos de los juegos competitivos un poco menos de $ 1.1 mille millions.

Environ 75 % des revenus de l’industrie sont liés aux commandites et à la publicité. Le rapport note que chaque membre de la communauté eSport gagnera en moyenne environ 4,74 $.

Le joueur professionnel d’eSports Lee Sang-Hyeok, connu sous le nom de “Faker” dans la communauté des joueurs, gagnerait plus de 3 millions de dollars par an.

Peut-être que les jeux d’esports sont un peu comme l’athlétisme professionnel – tout le monde peut concourir, mais seuls quelques privilégiés peuvent gagner de l’argent en le faisant.

Diverses plates-formes tentent de combler le vide et d’aider le joueur moyen à gagner comme les streamers qui suivent, mais Bitspawn se concentre sur la fourniture d’une plate-forme pour les tournois, la création de concours sur la plate-forme et la possibilité pour les utilisateurs de créer leurs propres tournois, d’attribuer des prix et d’utiliser Bitspawn en tant que tiers impartial pour distribuer les prix.

Nous avons parlé avec Eric Godwin, fondateur de Bitspawn Protocol.

Que recherchent les joueurs en 2021 ?

Les joueurs recherchent une plate-forme et un écosystème qui leur profitent et n’agissent pas de manière prédatrice. L’industrie du jeu est très unilatérale et les joueurs ont peu de voix ou d’impact sur les pratiques des consommateurs et de la concurrence. Bitspawn change cela en permettant aux communautés de prendre le contrôle de leurs opportunités de gagner de l’argent grâce aux jeux. Bitspawn crée de nouvelles sources de revenus pour les joueurs en dehors du streaming.

Le jeu devient-il un moyen viable de générer des revenus ?

Bien sûr, il existe de nombreux YouTubers ou streamers de jeux à succès. Mais le but est de satisfaire les besoins du joueur qui ne veut pas diffuser, qui est la majorité des joueurs, mais qui veut quand même avoir une chance de gagner en jouant.

Les jeux sont toujours considérés comme un divertissement passif et je ne sais pas si cela changera un jour. Pour moi, les jeux ont toujours été une sortie pour sortir avec des amis, une distraction et un dépaysement relaxant par rapport à vos nuances quotidiennes. Je ne vois pas cela changer de sitôt, mais demandez-vous : quoi de mieux que ça ? Et si vous pouviez réellement ne rien changer et continuer à jouer aux mêmes jeux que vous jouez déjà un vendredi soir mais avec une mise élevée ou la possibilité de gagner un revenu ?

Comment fonctionne Bitspawn ?

Nous proposons différents concours et tournois pour chaque jeu sur notre plateforme.

Par exemple, dernièrement dans Warzone le FPS, nous nous sommes concentrés sur un lobby de course Weekly Kill. Nous utilisons Activision APO pour classer les joueurs dans le classement et les gagnants reçoivent le prize pool à la fin de la semaine.

Bitspawn permet également aux joueurs de créer leurs propres tournois, entre amis ou ouverts au public. Vous pouvez définir les niveaux de prix, ajouter des frais d’entrée pour les tournois plus importants et Bitspawn gérera les classements et les prix sur la plate-forme.

Ce que nous avons créé est un endroit où vous pouvez rejoindre des tournois existants et organiser le vôtre, et vous pouvez gagner de l’argent en créant/pariant une compétition même si vous n’y participez pas.

Comment la blockchain joue-t-elle sur votre feuille de route ?

La technologie Blockchain garantit le paiement et la protection des données et des droits des participants. Nous fournissons des outils pour automatiser les données de jeu et permettons aux membres de notre communauté de créer leurs propres marchés compétitifs.

Notre protocole permet le développement durable de l’écosystème mondial du jeu en redonnant du pouvoir aux joueurs et les revenus qu’ils génèrent de leurs compétences, compétitives ou créatives.

Les joueurs du futur s’attendront-ils à être rémunérés pour les centaines d’heures qu’ils passent fréquemment sur un titre ?

Oui. Les marchés reposent de plus en plus sur le maintien de la durée d’attention des utilisateurs. Bitspawn fournit aux joueurs des outils leur permettant non seulement de gagner de l’argent sur leurs compétences compétitives, mais également sur leurs compétences créatives.

# # #

La plateforme prend actuellement en charge une douzaine de jeux, dont : Call of Duty : Warzone, Call of Duty : Modern Warfare, Quinzaine, FIFA et League of Legends.

Bitspawn a récemment connu son premier cycle de financement réussi avec des investisseurs tels que SMO Capital, Dext Force Ventures, Moonwhale, CSPDAO, Trustdao Capital, Black Dragon, Fairum, Revelation Fund, Infinity Capital et autres.

Bitspawn est actuellement en bêta ouverte et proposera plus de jeux et de nouvelles fonctionnalités, telles que NFT pour les prix, dans les prochains mois.

Pendant ce temps, la plate-forme bêta est disponible en ligne et en tant qu’application mobile et l’inscription est gratuite, bien qu’il semble que vous deviez acheter des jetons pour participer à des tournois avec un droit d’entrée.

Image parcromaconbetovisual de Pixabay

L’article a été initialement publié sur Hackernoon.