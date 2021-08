un joueur plus qu’historique

in

08/07/2021

L’attaquant argentin, Leo Messi, ne continuera pas au FC Barcelone après n’avoir pas pu faire face à son renouvellement. Il a été confirmé par le président du club, Joan Laporta, lors d’une conférence de presse, reconnaissant l’endettement du club et les frictions avec la Liga. Il a rappelé la directive précédente et a assuré que la limite de salaire sans le Rosario relève de la réglementation : Messi ne recommencera pas à s’habiller en short au Camp Nou.

Leo Messi est devenu le meilleur joueur du monde et de l’histoire avec l’élastique du FC Barcelone. A joué un total de 775 matchs officiels (472 en Liga, 120 en Ligue des champions, 56 en Copa del Rey, 3 en Supercoupe d’Europe, 14 en Supercoupe d’Espagne et 5 en Coupe du monde des clubs) dans lequel a marqué 670 buts et distribué 305 passes décisives.

L’Argentin, qui souhaitait rester au club au moins deux saisons supplémentaires, a remporté un total de 35 titres de la saison 2005/06 : 10 Ligues, 7 Coupes du Roi, 4 Ligue des Champions, 8 Super Coupes d’Espagne, 3 Super Coupes d’Europe et 3 Coupes du Monde des Clubs. Au niveau individuel, l’attaquant a conquis 6 Ballon d’Or, 6 Souliers d’Or, 8 Trophées Pichichi ou 1 The Best, entre autres récompenses.

Avenir incertain après avoir marqué l’histoire avec l’Argentine

Leo Messi a remporté la première Copa América avec l’équipe de l’Albiceleste en juillet dernier, son deuxième grand exploit après avoir remporté l’or olympique à Pékin 2008. Après avoir perdu deux finales en 2015 et 2016 et une finale de Coupe du monde en 2014, la star a enfin réussi à décrocher un titre important en tant que capitaine de l’albiceleste.

Sans possibilité de continuer au FC Barcelone, l’avenir de l’attaquant est incertain. Sa notoriété n’est accessible qu’aux deux grands clubs européens du moment : Le PSG et Manchester City. L’entraîneur de l’équipe parisienne, Mauricio Pochettino, a confirmé que le club travaillait à son arrivée, tandis que celui de l’équipe britannique, Pep Guardiola, a reconnu que ce n’est pas une option viable. Une autre option pour l’ancien joueur du Barça est les États-Unis et la MLS.