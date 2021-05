Un joueur professionnel menace des dommages physiques à cause du drame FNCS Drop Spot

Le joueur professionnel de Fortnite Battle Royale, «Paper», a menacé une équipe adverse à la suite d’un différend sur un point de chute.

Les tensions ont atteint un niveau record lors des demi-finales de la Fortnite Champion Series (FNCS) de ce week-end. La région de NA East était responsable de la plupart de ce qui s’est passé. De la scène Twitter ciblant Bizzle sur une mauvaise performance à NRG Ronaldo appelant BBG Calc pour avoir «chagriné» les chances de tournoi de son équipe. Quiconque cherchait un drame n’avait pas à chercher loin.

Cependant, un conflit entre les joueurs de Heat A s’est matérialisé sur un drame de drop spot. Un joueur professionnel de longue date connu sous le nom de Paper a choisi une voie peu judicieuse en réponse à un groupe de joueurs qui auraient tenté de «chagriner» le tournoi de son équipe. Paper a fait de sérieuses menaces, et certains se demandent comment Epic va gérer la situation.

Le papier menace les adversaires dans Twitch Chat et Tweets

pic.twitter.com/nYm0LKW1o5 – d ☆ (@DicesNA) 22 mai 2021

L’écran de l’utilisateur de Twitter dicesna a capturé les nombreux mots nuisibles envoyés par Paper sur Twitch et Twitter. Dans un chat inconnu, le demi-finaliste de la FNCS a déclaré: «Je vais trouver où ils vivent et les battre jusqu’à ce qu’ils ne puissent jamais les toucher [sic] clavier à nouveau. “

Ce type de menace est sans aucun doute en violation de nombreuses règles, à la fois liées à Fortnite et autres. Le conflit a débordé sur Twitter, où Paper a continué à lancer des insultes à l’équipe de Sharkman, Enquz et Fearfll, qui essayaient également de se qualifier pour la finale de la saison 6 de Heat A. Le tweet maintenant supprimé comprenait des mots éthiquement discutables, notamment Papier disant au trio de «se faire heurter par un bus à 160 km / h».

Discipline à Fortnite

toujours pas de réponse sur le code du créateur 🙁 – Clix (@ClixHimself) 13 mai 2021

Ce type de comportement est malheureusement devenu une pratique courante sur la scène compétitive de Fortnite. Avec un groupe démographique généralement plus jeune, les concurrents ont tendance à ne pas avoir de filtre et ne subissent souvent que peu ou pas de conséquences. Epic Games a récemment intensifié son application des règles, conduisant à une discipline en dehors de Fortnite.

Une histoire qui mérite d’être mentionnée, dans ce cas, est la situation actuelle entre les développeurs de Fortnite et le joueur populaire Cody «Clix» Conrod. Après avoir envoyé un tweet qu’Epic jugeait inapproprié, la société a depuis révoqué le code Support-A-Creator de Clix et a effacé son nom des cartes Creative présentées. Malgré ses efforts, Clix n’a pas eu la chance de trouver un terrain d’entente avec Epic au milieu du chaos.

Depuis que la situation entre Paper et l’équipe rivale s’est déroulée, aucune sanction n’a été signalée. Au lieu de cela, Paper et ses coéquipiers – kwah et Elite Neeqo – se préparent à endurer le cycle de redémarrage toujours divertissant après avoir terminé la série A à la 17e place. Nous devrons voir ce qui se passe des menaces de Paper envers les autres concurrents.

Image en vedette: Epic Games