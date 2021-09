Un joueur provoquant une « extase » dans une nouvelle équipe alors que la sortie de Liverpool est remise en question

in

Xherdan Shaqiri est déjà sur le point de séduire les supporters lyonnais après avoir mis fin à une période frustrante à Liverpool lors du mercato estival.

Le joueur de 29 ans a été une acquisition surprise pour les Reds au cours de l’été 2018. Les géants d’Anfield ont payé à Stoke City 13,5 millions de livres sterling pour sa signature, l’international suisse signant un contrat de cinq ans. Il semblait toujours que le milieu de terrain ne jouerait qu’un rôle périphérique avec les Merseysiders.

Et c’est exactement ainsi que les choses se sont passées. Il a effectué 11 départs sur 24 matches de Premier League en 2018-2019.

À la fin de cette saison, l’ancienne star du Bayern Munich a remporté une médaille de vainqueur de la Ligue des champions. Il n’a pas affronté Tottenham en finale mais a joué contre Barcelone lors de la victoire épique en demi-finale.

Le temps de jeu a diminué au cours des deux campagnes suivantes, avec deux départs en championnat en 2019-2020 et cinq la saison dernière. Il n’a pas été aidé par un certain nombre de problèmes de blessures et un éloigner semblait la meilleure pour toutes les parties concernées.

Lyon a payé 6 millions d’euros à Liverpool pour ses services, avec Shaqiri termes d’encrage jusqu’à l’été 2024. Il n’a eu que des opportunités limitées avec l’équipe de Ligue 1 à ce jour.

L’ex-star de l’Inter Milan n’a disputé que 75 minutes de championnat avec Les Gones.

Mais il “provoque déjà l’extase” dans les tribunes, selon Tagblatt (via Sport Witness), après avoir aidé un but lors de ses débuts contre Strasbourg.

Le point de vente continue de qualifier l’intrigant de “phénomène” alors que sa carrière française ne fait que commencer. Et il est en passe de « conquérir le cœur des supporters » du Groupama Stadium.

Shaqiri sentant l’amour lyonnais

Shaqiri faisait partie de l’équipe de Liverpool qui a remporté le titre de Premier League en 2019-2020. Cependant, l’as suisse n’a joué que 181 minutes de cette campagne.

Au total, il a marqué huit buts en 63 apparitions dans toutes les compétitions, dont beaucoup sur le banc. Les fidèles lyonnais semblent enthousiastes.

On pouvait les entendre chanter son nom et sa réponse « pouce levé » a fait « vraiment décoller » les chants. Et sa passe décisive lors d’un succès 3-1 contre Strasbourg a commencé à “provoquer l’extase” dans les tribunes.

Sélectionné 96 fois pour la Suisse, Shaqiri est clairement un joueur talentueux qui n’a jamais vraiment eu d’opportunité sous Jurgen Klopp. L’abondance de talent à la disposition de l’Allemand signifiait qu’il était toujours dans la hiérarchie.

Il semble prospérer dans son nouvel environnement, faisant une apparition tardive contre les Rangers en Ligue Europa cette semaine.

L’équipe de Klopp a fait un bon début de saison mais espère qu’elle ne regrettera pas d’avoir largué Shaqiri pendant la morte-saison.

