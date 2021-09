Un joueur se disloque l’épaule en célébrant la victoire du tournoi

in

Des félicitations sont de mise pour CakeAssault, qui au cours du week-end a remporté un énorme tournoi Rivals of Aether, surmontant non seulement le terrain en compétition, mais aussi les limites et les fragilités du corps humain.

L’épreuve de force des Rivals of Aether faisait partie du spectacle Riptide qui s’est tenu à Sandusky, Ohio du 10 au 12 septembre, qui comprenait également des tournois pour des jeux comme Super Smash Bros. (Brawl & Melee) et Splatoon 2.

Mais c’est la finale des Rivals que nous regardons ici, quand CakeAssault gagne puis perd absolument sa merde :

Mec fait la fête comme s’il venait de gagner la finale de la Ligue des champions aux tirs au but, j’adore ça. Le seul hic, cependant, est toute cette partie où il s’effondre au sol dans une agonie complète, faisant taire la foule dans le processus, ce qu’il expliquera plus tard était dû au fait qu’il avait sauté si fort que son épaule a pris les choses un peu trop littéralement. :

G/O Media peut toucher une commission

La plupart des fois que je me suis fait mal en jouant, c’était en me frottant la peau du pouce lors d’une course d’endurance Gran Turismo, donc une blessure au niveau du terrain de football – tout en célébrant, rien de moins – est en fait un sacré exploit.

J’espère que tu vas mieux mec !

LIRE LA SUITE

Le meilleur joueur de League Of Legends prend sa retraite à la suite d’une blessure persistante au poignet

Hai Lam, le capitaine de l’équipe et joueur accompli de l’équipe nord-américaine d’eSports de la League of Legends Cloud9, a été poussé à la retraite en raison d’une blessure au poignet de longue date. Alors que Hai a déclaré qu’il resterait dans C9 en tant que “Chief Gaming Officer”, son départ survient à un moment critique pour son équipe assiégée.

Après la retraite d’Esports Pro Uzi en raison de problèmes de santé, d’autres pros envoient leur soutien

La semaine dernière, l’icône de League of Legends Jian “Uzi” Zihao a annoncé qu’il prenait sa retraite en raison de problèmes de santé, qui, selon lui, ont été causés par mon jeu professionnel.

“Je regrette de dire à tout le monde que je prends ma retraite”, a écrit Uzi sur son compte Weibo (via .). “En raison du stress chronique, de l’obésité, d’une alimentation irrégulière, de rester éveillé tard et d’autres raisons, on a découvert que j’étais atteint de diabète de type 2 lors d’un examen physique l’année dernière.” Il souffre également d’une blessure de stress répétitif. Auparavant, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Uzi n’allait pas jouer cette saison.