Un jour après l’audience du CS, le juge Cheema reprend ses fonctions de président par intérim de la NCLAT

Le président de la NCLAT, le juge AIS Cheema, a repris ses fonctions vendredi, un jour après que le gouvernement a reconnu devant la Cour suprême que Cheema, qui a été prématurément mis à la retraite, sera autorisé à continuer à présider le tribunal d’appel jusqu’au 20 septembre.

La liste des causes du Tribunal national d’appel du droit des sociétés a énuméré une affaire devant la Cour du président devant un banc de deux membres dirigé par le juge Cheema. Selon le protocole en vigueur, l’audience doit être menée virtuellement par la magistrature. Le membre technique VP Singh est l’autre membre du banc.

Le juge Cheema a été nommé membre judiciaire de la NCLAT le 11 septembre 2017, et il en est devenu le président en exercice à partir du 19 avril 2021. Son mandat, qui devait prendre fin le 20 septembre, a pris fin brutalement le 10 septembre, et le juge M Venugopal a été nommé président par intérim du tribunal d’appel à compter du 11 septembre.

Cette décision a été contestée par le juge Cheema devant le tribunal suprême. Le gouvernement, jeudi, a concédé devant la Cour suprême et a déclaré qu’il serait autorisé à rester en fonction jusqu’au 20 septembre pour prononcer des verdicts. Au cours de l’audience, la Cour suprême a également averti le gouvernement que la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux serait suspendue suo motu.

Le site Web de la NCLAT montre toujours le juge M Venugopal en tant que président par intérim et le juge Cheema en tant qu’ancien président par intérim. Le juge Cheema a commencé sa carrière en tant qu’avocat en exercice dans le district d’Akola, dans le Maharashtra, en septembre 1977, puis a rejoint les services judiciaires de l’État et a occupé différents postes.

Il a été greffier général de la Haute Cour de Bombay et a également été greffier de la Cour suprême de novembre 1999 à avril 2007. Plus tard, il a été élevé au poste de juge de la Haute Cour de Bombay en mai 2013 et a pris sa retraite en septembre 2016. NCLAT continue d’être sans chef permanent pendant plus d’un an et demi.

Le juge M Venugopal est un ancien juge de la Haute Cour de Madras. Il avait rejoint en tant que sous-juge au service judiciaire de l’État du Tamil Nadu le 5 juin 1997 et a ensuite été élevé à la Haute Cour en novembre 2007, où il avait servi pendant onze ans et demi.

